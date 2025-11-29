Papa Leonn a pășit în șoșete în Moscheea Albastră din Istanbul, în prima vizită la un lăcaș de cult musulman

O imagine furnizată de Vatican îl înfățișează pe Papa Leon în timpul unei vizite la Moscheea Moscheea Albastră din Istanbul, Turcia, 29 noiembrie 2025. Sursă foto: Vatican Media / Zuma Press / Profimedia

Papa Leonn a vizitat sâmbătă Moscheea Albastră din Istanbul, scoțându-și pantofii în semn de respect, dar fără a se ruga, în prima sa vizită ca lider al Bisericii Catolice într-un lăcaș de cult musulman, în cadrul vizitei sale de patru zile în Turcia, informează Reuters.

Primul papă american din SUA s-a înclinat ușor înainte de a intra în moschee și a fost condus într-un tur al complexului, capabil să găzduiască 10.000 de credincioși, de către imamul și muftiul din Istanbul.

Leon, mergând în șosete albe, a zâmbit în timpul vizitei de 20 de minute și a glumit cu unul dintre ghizii săi, muezinul principal al moscheii, oficialul care conduce apelurile zilnice la rugăciune.

Vaticanul a părut surprins că Leon nu s-a oprit să se roage în timpul vizitei și că nu a fost întâmpinat la moschee de șeful organizației religioase de stat din Turcia, cunoscută sub numele de diyanet, așa cum fusese planificat.

La aproximativ trei ore după vizită, Vaticanul a dat publicității un comunicat de presă în care afirma că atât rugăciunea, cât și întâmpinarea au avut loc, deși nu fusese așa. Biroul de presă al Vaticanului a declarat că comunicatul fusese trimis din greșeală.

Prima călătorie a lui Leon ca papă, urmărită cu atenție

Askin Musa Tunca, muezinul, a declarat jurnaliștilor după vizita la moschee că l-a întrebat pe Leon în timpul turului dacă dorește să se roage pentru un moment, dar papa a spus că preferă doar să viziteze moscheea.

Vaticanul a declarat într-un comunicat imediat după vizită că Leon a întreprins turul „într-un spirit de reflecție și ascultare, cu un profund respect pentru locul și pentru credința celor care se adună acolo în rugăciune”.

Deși Leon nu părea să se roage în timpul turului, el a glumit cu Tunca. În timp ce grupul părăsea clădirea, papa a observat că era condus spre o ușă care este de obicei o intrare, unde un semn spune: „Fără ieșire”.

„Scrie fără ieșire”, a spus Leon, zâmbind. Tunca a răspuns: „Nu trebuie să ieșiți, puteți rămâne aici”.

Papa se află în vizită în Turcia până duminică, în cadrul primei sale călătorii în străinătate ca pontif, care include și o vizită în Liban.

Leon, relativ necunoscut pe scena mondială înainte de a deveni papă în luna mai, este urmărit cu atenție în timp ce ține primele sale discursuri în străinătate și interacționează pentru prima dată cu oameni din afara Italiei, țară preponderent catolică.

Moscheea Albastră poartă oficial numele sultanului Ahmed I, conducătorul Imperiului Otoman între 1603 și 1617, care a supravegheat construcția acesteia. Este decorată cu mii de plăci ceramice albastre, de unde provine și numele său popular.

Papa Leon nu a mers la Hagia Sophia

Clădirea din secolul al XVII-lea este situată vizavi de Hagia Sophia, o fostă catedrală din epoca bizantină pe care Leon nu a vizitat-o, spre deosebire de călătoriile papale anterioare în Turcia.

Hagia Sophia, unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult creștine timp de aproximativ un mileniu, a fost transformată în moschee timp de 500 de ani după căderea Imperiului Bizantin.

A fost transformată în muzeu de către republica seculară a Turciei în urmă cu mai bine de 70 de ani, dar a fost transformată din nou în moschee de către președintele Tayyip Erdogan în 2020.

Vaticanul nu a comentat decizia lui Leon de a nu vizita Hagia Sophia. Răposatul papă Francisc, care a vizitat clădirea în timpul unei călătorii în Turcia în 2014, a declarat în 2020 că era „foarte îndurerat” de faptul că aceasta a fost transformată din nou în moschee.

Leon a ales Turcia, o țară în majoritate musulmană, ca prima sa destinație din străinătate pentru a marca 1.700 de ani de la un conciliu bisericesc istoric care a produs Crezul de la Niceea, folosit și astăzi de majoritatea creștinilor din lume.

La o ceremonie organizată vineri pentru a comemora conciliul bisericesc, la care au participat lideri creștini din Orientul Mijlociu, papa a condamnat violența în numele religiei și a îndemnat creștinii să depășească secole de diviziuni aprinse.

Adresându-se înalților clerici din țări precum Turcia, Egipt, Siria și Israel, Leon a calificat drept scandalos faptul că cei 2,6 miliarde de creștini din lume nu sunt mai uniți.