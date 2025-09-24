Paracetamol, sarcină și autism: ce ne spune știința cu adevărat

Președintele american Donald Trump a afirmat că utilizarea paracetamolului (acetaminofen sau Tylenol) în timpul sarcinii este legată de autismul la copii, îndemnând femeile însărcinate să evite acest analgezic, scrie The Conversation.

Acest anunț a stârnit alarmă, confuzie și o serie de reacții din partea experților în sănătate din întreaga lume. Comentariile lui Trump vin într-o lungă serie de afirmații nefondate despre cauzele autismului, paracetamolul fiind acum cea mai recentă țintă.

Pentru a înțelege aceste afirmații, trebuie să examinăm ce este de fapt autismul și de ce au crescut numărul diagnosticelor. Tulburarea din spectrul autist (TSA) sau autismul este o afecțiune complexă care afectează interacțiunea socială, comunicarea și comportamentul. Nu este o boală, ci un mod diferit în care oamenii experimentează și interacționează cu lumea.

Deși diagnosticele de autism au crescut în ultimele decenii, acest lucru se datorează în mare măsură unei mai bune conștientizări, unor criterii de diagnostic mai largi și unui acces îmbunătățit la evaluările medicale.

Declarațiile recente ale lui Trump au citat dovezi tot mai numeroase care leagă paracetamolul utilizat în timpul sarcinii de autism și au sugerat că comunitățile Amish și cubaneze nu au practic deloc autism, deoarece nu utilizează acest drog. Cu toate acestea, există cazuri documentate de autism atât în ​​comunitatea Amish , cât și în Cuba.

Ambele comunități folosesc și paracetamol, dar acesta nu este utilizat la fel de mult ca în SUA sau Marea Britanie, de exemplu, ceea ce ar putea sugera o legătură între utilizarea medicamentului și autism (consum ridicat, prevalență ridicată a autismului; consum scăzut, prevalență scăzută a autismului). Cu toate acestea, atribuirea ratelor scăzute utilizării paracetamolului ignoră complexitatea diagnosticării, raportării, accesului la asistență medicală și stigmatului cultural sau religios în diferite populații.

O imagine mai nuanțată

Dovezile științifice prezintă o imagine mai nuanțată decât declarațiile Casei Albe. O analiză din 2025, finanțată de Institutul Național de Sănătate din SUA, a analizat 46 de studii făcute pe această temă. Douăzeci și șapte dintre acestea au descoperit o legătură între utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii și riscul crescut de tulburări de neurodezvoltare la copii. Analiza consolidează dovezile unei potențiale conexiuni, dar, foarte important, nu dovedește că paracetamolul provoacă autism. Alți factori – cum ar fi motivul pentru care femeile au luat paracetamol în primul rând (infecție sau febră) – ar putea explica rezultatele.

Mai liniștitor este cel mai mare și mai riguros studiu de până acum – o analiză la nivel național suedez efectuată pe peste 2,4 milioane de copii. Acesta nu a găsit nicio dovadă a unui risc crescut de autism la copiii ale căror mame au utilizat paracetamol în timpul sarcinii, fiind luați în considerare factorii familiali și genetici.

Studiul oferă o confirmare puternică că paracetamolul, atunci când este utilizat conform recomandărilor, este o cauză puțin probabilă a autismului. O altă analiză din 2025 a arătat în mod similar că administrarea de paracetamol în timpul sarcinii este puțin probabil să crească semnificativ riscul de autism la copii.

Autismul nu are o singură cauză simplă. Se dezvoltă printr-o interacțiune complexă de factori genetici și de mediu. Deși genetica joacă un rol important, nicio genă sau mutație nu explică autismul în sine. Factorii de mediu – cum ar fi o infecție în timpul sarcinii, anumite medicamente, vârsta înaintată a părinților sau complicațiile din jurul nașterii – pot, de asemenea, crește riscul. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, autismul nu poate fi atribuit unui singur factor.

Realitatea clinică este că paracetamolul rămâne analgezicul de primă alegere pentru femeile însărcinate, pe bună dreptate. Durerea și febra netratate în timpul sarcinii pot prezenta riscuri grave atât pentru mamă, cât și pentru copil – crescând riscul de malformații congenitale.

Alte analgezice comune, cum ar fi ibuprofenul și aspirina , nu sunt recomandate în timpul sarcinii decât sub supraveghere medicală, deoarece prezintă riscuri pentru copil, inclusiv probleme cu circulația sângelui, dezvoltarea plămânilor și a rinichilor.

Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Marea Britanie a reafirmat că paracetamolul poate fi utilizat în timpul sarcinii atunci când este administrat conform indicațiilor.

Pentru femeile însărcinate care suferă de dureri, NHS continuă să recomande încercarea mai întâi a unor măsuri naturale – ieșirea la aer curat, consumul de apă și evitarea ecranelor. Dar atunci când acestea nu funcționează, paracetamolul rămâne cea mai sigură opțiune farmaceutică atunci când este administrat în doza cea mai mică pentru cel mai scurt timp necesar.

În cele din urmă, dezbaterea dintre paracetamol și autism ilustrează un model familiar: știința complexă redusă la declarații politice. Autismul este o afecțiune multifactorială modelată de genetică și mediu, nefiind generat de o singură pastilă administrată în timpul sarcinii.