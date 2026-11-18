Personalul Ministerului Apărării Naţionale care va participa la parada militară naţională a început pregătirile în unităţile militare din garnizoana Bucureşti, relatează Agerpres.

„Peste 2.000 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave, vor participa la parada militară naţională, care va avea loc pe 1 Decembrie, de la ora 11:00, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti, de Ziua Naţională a României”, a informat miercuri MApN.

În acest an, Ministerul Apărării Naţionale va prezenta atât în blocul de defilare, cât şi în cadrul expoziţiei statice tehnică militară intrată în înzestrare în ultimii ani.

Antrenamentele se vor desfăşura în unităţi militare din garnizoana Bucureşti şi în zona Arcului de Triumf.

Repetiție în complexul din Ghencea

Pe data de 25 noiembrie este programată o repetiţie în Complexul de poligoane Ghencea.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor premergătoare paradei, Ministerul Apărării Naţionale, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne şi autorităţile locale, vor lua măsurile necesare pentru a limita impactul deplasărilor asupra comunităţilor locale şi a traficului rutier, a precizat sursa citată.