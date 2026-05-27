Paradoxul muncii în Europa: cei care muncesc mai mult nu sunt și cei mai bogați. Unde e România

Numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână de către angajații statelor din Uniunea Europeană a fost 35,9 ore în 2025, în scădere de la 36,9 ore în anul 2015, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

Conform acestor date, în rândul statelor membre, cele mai lungi săptămâni de lucru au fost înregistrate în Grecia (39,6 ore), Bulgaria și Polonia (ambele cu 38,7 ore), Lituania (38,4 ore) și România (38,2 ore).

În contrast, angajații din Olanda au avut cea mai scurtă săptămână de lucru (31,9 ore), urmați de cei din Danemarca și Germania (33,9 ore în fiecare din cele două țări) și Austria (34 ore).

Conform datelor OECD și Eurostat, deși grecii sunt printre europenii cu cele mai multe ore lucrate anual, PIB-ul pe oră lucrată este mult sub media UE, iar productivitatea Greciei este de aproximativ 55-65% din nivelul Germaniei sau al Olandei.

Asta înseamnă că, deși lucrează mai mult, grecii produc mult mai puțin.

Săptămâna de lucru – cele mai mari diferențe între bărbați și femei

Numărul mediu de ore lucrate efectiv pe săptămână de către angajații cu normă întreagă din UE diferă între bărbați și femei. În 2025, în UE bărbații au lucrat în medie 39,4 ore pe săptămână, în timp ce femeile au lucrat 37,6 ore.

Pentru femei, cea mai lungă săptămână de lucru a fost înregistrată în Slovenia (39,2 ore), urmată de Lituania (39,1 ore) și Letonia și Polonia (ambele 38,9 ore). Cele mai scurte săptămâni de lucru pentru femei au fost înregistrate în Țările de Jos (35 ore), Finlanda (35,6 ore), Irlanda (35,9 ore) și Belgia (36,4 ore).

Pentru bărbați, doar patru țări din UE au înregistrat o săptămână medie de lucru de 40 de ore sau mai mult în 2025: Grecia (41,8 ore), Polonia (40,6 ore), Slovenia (40,2 ore) și Cipru (40,0 ore). Cele mai scurte săptămâni de lucru se înregistrează în rândul bărbaților din Finlanda și Țările de Jos (ambele 38,4 ore), urmate de Ungaria și Suedia (ambele 38,5 ore).

Cele mai mari diferențe între bărbați și femei (3 ore sau mai mult pe săptămână) au fost observate în Irlanda, unde bărbații au lucrat 39,9 ore pe săptămână, comparativ cu 35,9 ore pentru femei, Țările de Jos (38,4 ore pentru bărbați și 35 ore pentru femei) și Grecia (41,8 ore pentru bărbați și 38,8 ore pentru femei). În schimb, cele mai mici diferențe între bărbați și femei, de mai puțin de 0,5 ore pe săptămână, au fost înregistrate în Letonia și Bulgaria.

Reamintim că Islanda a intrat în istorie devenind prima țară din lume care a trecut la săptămâna de lucru de 4 zile la nivel național. Procedând astfel, a reușit să spulbere cel mai mare mit al relațiilor de muncă moderne: acela că reducerea orelor de lucru dăunează economiei.

În eseul său din 1930, intitulat „Posibilități economice pentru nepoții noștri”, economistul John Maynard Keynes credea că ne așteaptă o săptămână de lucru de 15 ore sau că weekendul va dura cinci zile. „Pentru prima dată de la crearea sa, omul se va confrunta adevărata sa problemă: cum să-și ocupe timpul liber”, scria Keynes. Aceste predicții s-au dovedit complet greșite.