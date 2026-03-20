Parcare gratuită sau cu plată pentru mașinile electrice și hibride din București. Ce spune primarul Ciucu – „și eu am hibrid” – și ce cred consilierii generali

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat, recent, că va propune eliminarea gratuităților la parcare pentru mașinile electrice și hibrid. „Este un nonsens când ai de două ori mai multe mașini scutite decât locuri de parcare”, a explicat edilul. Ca să fie implementată, propunerea trebuie aprobată de Consiliul General al Municipiului București.

Numărul mare de locuri gratuite oferite presei a atras atenția primarului Ciucu. Și ar fi atras atenția oricui. Mii de locuri?

„Avem 6000 de ziariști care au gratuitate. Și eu îmi plătesc parcarea ca primar, poate găsim o formulă ca o redacție să aibă 5-10 locuri, dar 6000? Sunt redacții care au sute”, a declarat primarul general, Ciprian Ciucu, recent, într-o conferință de presă.

Locurile gratuite de parcare pentru media sunt utile când echipele se află pe teren. Acesta este motivul acordării gratuităților.

„Nu am nimic cu oamenii, dar hai să luăm decizii care țin de normalitate”

O altă disproporție la care s-a referit Ciucu este „Hibridele și electricele cumulat cu ce am zis mai devreme au dublu față de numărul de parcări existente”.

„Este vorba despre a lua o decizie rațională pentru oraș, nu am nimic cu nimeni. Și eu am hibrid, nu am nimic cu oamenii, dar hai să luăm decizii care țin de normalitate”, a spus primarul.

Hazem Kansou, PSD: Reducere, nu gratuitate

Hazem Kansou, liderul de grup al consilierilor PSD, este de părere că mașinile hibrid și electrice ar trebui să beneficieze de o reducere – nu gratuitate – dacă parchează în parcările administrate de Primăria Capitalei. Cât va fi această reducere, încă nu au discutat.

„Compania de Parking e pe profit, un profit destul de consistent. Și are și de încasat pe baza amenzilor sau proceselor verbale pe care le-a dat încă vreo 70 sau 100 de milioane lei. Apoi, nu toate mașinile electrice și hibrid înmatriculate în București parchează în aceste parcări. Când proiectul va fi pus în dezbatere, vom avea un punct de vedere. Că una este să faci un discount, alta e să tai tot”, a spus Hazem Kansou într-un dialog cu HotNews.

„Eu aș merge pe o formulă de reducere, pentru a nu tăia de tot această gratuitate. Valoarea reducerii va fi discutată cu Direcția de Transporturi, să vedem financiar ce ar însemna. Eu cred că trebuie să existe o reducere diferită, pentru mașinile electrice față de cele normale și pentru cele electrice față de hibrid și hibrid față de normal, ca totuși să-i încurajeze în continuare pe oameni să cumperem mașini electrice sau hibrid”, a declarat Hazem Kansou.

Cristian Didiță, USR: „Se bat cap în cap”

Cristian Didiță, consilier general USR, este de părere că trebuie stabilit mai întâi dacă ne dorim reducerea poluării sau reducerea congestiei în trafic, apoi Consiliul General să ia o decizie.

„Sunt două politici care, în București, de 10 ani, se bat cap în cap. În primul rând, ai niște politici de mediu, care pot încuraja, de exemplu, achiziționarea unor mașini care poluează mai puțin. Apoi ai problemele de congestie a traficului, cauzate de faptul că avem prea multe mașini și le folosim zilnic. Nu știu care dintre cele două probleme e mai acută, poluarea sau blocajele din trafic”, a explicat Didiță, pentru HotNews.

„Dacă te axezi pe congestie, atunci nu trebuie să existe nicio excepție de la plata parcării. Dacă te axezi pe mediu, atunci, clar, mașini electrice sau mașini cu capacitate mai mică. Este o decizie pe care majoritatea din Consiliul General o va lua”, a explicat consilierul din partea USR.

Despre politica neuniformă

Didiță susține că discuția ar trebuie să aibă loc la o scară mai largă și să includă toate parcările din București.

„Dar discuția trebuie să vizeze mai mult decât prețul și excepțiile, e o discuție și despre parcările de reședință și despre sistemele paralele de parcare, că Sectoarele au început să-și facă propriul sistem de parcare. Ai nevoie de un ghid cum să parchezi în București, care e parcare de reședință în București, care e parcarea Primăriei Capitalei, care de la Sectoarele 3 și 4, unde plătești la fiecare, ce reguli sunt, e un haos complet. Deci, sunt mai multe lucruri de tranșat”, a explicat Didiță.

Cătălin Teniță, REPER: Pentru o diferență între hibrid și full hibrid sau electrice

Cătălin Teniță, consilier general din partea REPER, spune că gratuitatea pentru mild Hibrid trebuie eliminată, iar electricele și mașinile full hibrid ar putea avea gratuitate pe o perioadă de timp limitată.

„Eu cred că sunt trei situații, vorbim de acele mașini mild hibrid, acele mașini care au o mini baterie suplimentară, dar locomoția efectivă continuă a fi prin mijloace fosile. Apoi ai hibridele normale care merg între 5-7 km pe electric, cele care se auto-încarcă în timpul mersului și cele cu încărcare la priză, care merg pe electric undeva la 20 km. Apoi avem mașinile electrice, care merg folosind doar energie electrică”, a explicat Teniță pentru HotNews.

O propunere este ca full hibridele să beneficieze de parcare gratuită 2 ani, iar electricele 4-5, din momentul achiziționării.

„Din perspectiva noastră, cred că, în mod cert, mild hibridele ar trebui să fie considerate ca și celelalte mașini pe combustibil fosil și să fie taxate ca atare”, spune politicianul REPER.

„2 ani de zile putem să oferim parcare gratuită hibridelor și poate 3-4 ani mașinilor electrice”

„La celelalte mașini cred că sunt două opțiuni și asta vom pune noi în discuție când va apărea proiectul. Prima, efectiv să renunțăm la gratuitatea de parcare pentru acestea, o soluție, să spunem, acceptabilă. Și cealaltă variantă ar fi să oferim un incentive, pe perioadă limitată”.

„De exemplu, să spunem că 2 ani de zile putem să oferim parcare gratuită hibridelor și poate 3-4 ani mașinilor electrice. Eu, personal, aș merge pe această variantă pentru că oamenii, poate, și-au cumpărat hibride sau electrice, sperând în această facilitate”, este de părere Teniță.

În ceea ce privește restul categoriilor de persoane scutite de la plata parcării, Consilierul general este de părere că acestea trebuie eliminate.

„Cred că nu ar trebui să mai fie aceste scutiri, decât maxim pentru persoanele care au dizabilități”, a explicat el.

Șfefan Oprea, AUR: „De primă intenție, nu mi se pare o idee rea”

Ștefan Oprea, liderul consilierilor AUR, spune că ideea partidului e de tratament egal, fără favoruri. Dar admite că asta se poate lovi de faptul că achiziția mașinilor s-a făcut pe baza unei decizii informate a cumpărătorului, luată pe baza unei promisiuni a primăriei Bucureștiului.

„De principiu, noi suntem de acord ca toți cetățenii să fie tratați egal. Nu am susținut niciodată o favorizare a unei anumite categorii. Dar trebuie analizat, trebuie văzut și ce fel de promisiunile au fost făcute oamenilor, care probabil au intrat la anumite cheltuieli să-și cumpere un anumit tip de mașină, într-un anumit context. Trebuie văzut pe ce perioadă au fost angajamentele astea luate de către Consiliu General și de către Primărie. Trebuie analizat, trebuie discutat cu colegii mei să vedem cum ne vom poziționa”, a explicat Ștefan Oprea în dialogul cu HotNews.

Politicianul este de părere că eliminarea gratuităților nu este o idee rea.

„De primă intenție, nu mi se pare o idee rea, ideea domnului primar. Dacă un pensionar care are o mașină diesel de 25 de ani are anumite îndatoriri și anumite lucruri de plată, este firesc ca și un om activ, care își permite o mașină electrică, de peste 100.000 de euro, de exemplu, să plătească aceleași lucruri. Există posibilitatea ca proiectul să fie bun, dar să necesită anumite amendamente pe care e posibil să le facem. Trebuie să discutăm și o să venim cu o poziție oficială”, a mai spus Ștefan Oprea.

În 2022 s-a mai încercat scoaterea acestor gratuități

Din 2016, mașinile electrice și hibrid înmatriculate în București pot parca gratuit în parcările administrate de Primăria Capitalei. Adică nu plătesc taxa de parcare. De-a lungul timpului au mai fost discuții ca aceste gratuități să fie scoase.

În 2022, viceprimarul Stelian Bujduveanu, care are în atribuții mobilitatea urbană, a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Consiliu General prin care de această gratuitate să beneficieze doar mașinile electrice.



În perioada în care proiectul a fost în dezbatere publică, sute de cetățeni au cerut Primăriei Capitalei să nu scoată gratuitatea pentru mașinile hibrid.

Care sunt informațiile din Europa

În capitalele din Europa, trendul este de scoatere a gratuităților pentru mașinile hibrid, fiind păstrate cele pentru mașinile electrice.

În Praga, de exemplu, de la 1 ianuarie, gratuitățile la parcare pentru mașinile hibride au fost scoase integral, iar mașinile electrice au rămas cu o reducere de 50%.

În Roma, mașinile electrice nu mai pot intra gartuit în zona centrală, cu trafic limitat, iar parcarea gratuită pentru mild hibrid a fost scoasă. A rămas în continuare, parcare gratuită, în parcările municipalității, pentru mașinile electrice și full hibrid.

În Tallin, mașinile electrice beneficiază de parcare gratuită în centrul orașului.

În Budapesta, parcarea pentru mașinile electrice este eliminată de la 1 ianuarie 2027.

În Paris, mașinile electrice sub două tone beneficiază de parcare gratuită pe locurile cu plată, de la suprafață, începând din octombrie 2024. Însă, în urma unui referendum local, pentru mașinile peste două tone (SUV-uri), taxa de parcare s-a triplat.