Parchetul European investighează cazul microbuzelor școlare cumpărate la suprapreț, anunță ministrul fondurilor europene

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat luni seară că a primit o confirmare oficială din partea Parchetului European (EPPO) că a început să investigheze cazul achiziției de microbuze electrice școlare prin PNRR.

Oficialul a spus că își dorește o anchetă care „să se desfășoare cât mai rapid”.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească.

Ministrul anunțase în decembrie că duce cazul în atenția EPPO

În decembrie, în urma verificărilor făcute de Corpul de control, Dragoș Pîslaru anunța că a decis să sesizeze EPPO în această privință.

În august, ReporterIS.ro a scris că o firmă din Prahova cu legături cu PNL a câștigat peste 50% din contractele de livrare de microbuze școlare electrice la nivel național. Aveuro Internațional figura în Sistemul Electronic de Achiziții Publice cu cel puțin 35 de contracte în valoare de peste 135 milioane de euro.

Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/mașină. Și apoi le-a dat în județe, unele prețuri fiind mai mult decât duble, potrivit publicației ieșene. Spre exemplu, la Iași a adus 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 euro fără TVA, iar recordul a fost atins la Olt: 262.000 euro/mașină.

Același tip de microbuz electric (capacitate 16+1 locuri) a fost achiziționat la valori extrem de variabile, fără justificări tehnice sau financiare plauzibile.

În unele cazuri, diferența de preț a fost de până la trei ori mai mare între achiziții similare, generând un potențial prejudiciu bugetar semnificativ și ridicând suspiciuni de „preț de cartel”.