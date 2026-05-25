Parcul nou de pe bd. Metalurgiei din București se va numi până la urmă „Donald J. Trump”, în urma votului popular. „Mulțumesc tuturor” / Un consilier USR spune că știe metoda prin care votul s-a schimbat înt-o noapte, până atunci Maia Sandu fiind în frunte

La începutul votului, numele care erau în față erau Barack Obama sau Maia Sandu, ceea ce ar fi fost un dezastru pentru primarul Daniel Băluță, cel care a avut inițiativă. El îi și comunicase ambasadorului SUA, în avans, că parcul se va numi Trump. Când va fi terminat parcul?

Un consilier USR sectorul 4 susține că rezultatul conține votul masiv și , din noaptea de sâmbătă spre duminică, când au votat 40.000 de oameni.

Donald Trump are un parc care îi poartă numele în sudul Capitalei României.

Extinderea parcului Tudor Arghezi, de pe bd. Metalurgiei, se va numi până la urmă Parcul Donald J Trump, așa cum a propus inițial primarul Daniel Băluță, iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, unul dintre cei mai mari hocheiști din istoria hocheiului românesc.

Cele două nume au fost alese în urma unui vor popular, susține primăria Sectorului 4, care a înființată și platforma. Propunerea numelui a fost a primarului Daniel Băluță.

„Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat”

„Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi și a patinoarului Berceni Arena! Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea „Donald Trump”, iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial. În zilele următoare, vom face și demersurile necesare pentru ca decizia voastră să fie implementată”, a anunțat primarul Daniel Băluță pe pagina de Facebook.

Peste 28.000 de persoane au votat ca parcul să primească denumirea de Donald J Trump, iar peste 21.600 de persoane au votat ca patinoarul să primească numele lui Doru Tureanu.

În ceea ce privește numele parcului, în primele zile, în topul preferințelor au fost nume precum Barack Obama și Maia Sandu, însă la final a ieșit câștigător Donald Trump.

Pasul următor este ca numele celor două obiective să fie aprobate de Consiliul Local.

Doru Tureanu (11 ianuarie 1954 – 11 martie 2014) este considerat cel mai mare hocheist din istoria hocheiului românesc, potrivit datelor de pe site-ul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Timp de 17 ani, între 1970 și 1987, Tureanu a fost component al echipei de hochei pe gheață a Clubului Sportiv Dinamo București, cu care a câștigat șase titluri naționale. A avut oferte de la CSKA Moskva și Montreal Canadiens, dar nu a părăsit niciodată România. A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 1976 și 1980, și la 10 Campionate Mondiale.



Pentru extinderea Parcului Tudor Arghezi, votanții au putut alege între: Francois Mitterrand, Helmut Kohl, Vaclav Havel, Jacques Chirac, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel, Maia Sandu.



Pentru Patinoarul Berceni, numele propuse au fost: Ivan Patzaichin, Doru Tureanu, Ion Panțuru, Mihaela Peneș, Mircea Lucescu, Elisa Leonida Zamfirescu, Dan Grecu, Argentina Menis, Vasile Dîba.



Consilier USR: „Omul nu se poate opri din furat nici când e vorba de un vot online. S-a supărat Băluță”

Paul Ene, consilier local din partea USR, în Consiliul local Sector 4, acuză că primarul Băluță a furat la vot, în noaptea de sâmbătă spre duminică când 40.000 de oameni au votat brusc pentru Donald Trump, până atunci în frunte fiind Maia Sandu.

„Omul nu se poate opri din furat nici când e vorba de un vot online. S-a supărat Băluță că îl ia lumea la mișto fiindcă se pune preș în fața administrației MAGA și a dat drumul unei consultări de fațadă, ca să arate că noi suntem hateri, iar lumea, în realitate, e fiartă să aibă un părculeț Donald Trump vizavi de Selgros Metalurgiei. Mare i-a fost mirarea când a văzut, după prima zi de vot, că oamenii chiar nu sunt de acord cu propunerea lui. Așa că a făcut ce știe să facă cel mai bine orice pesedist. A furat voturi” scris Paul Ene pe pagina de Facebook.

„Deși până sâmbătă seara erau înregistrate aproximativ 30 de mii de voturi, duminică dimineață erau deja 70 de mii. Sunt sigur că, sâmbătă noaptea, lumea nu putea să se distreze liniștită fără ca fâșia de parc a lui Băluță să poarte numele lui Trump”, a explicat Paul Ene.

Acesta spune că platforma nu era sigură, iar votul putea fi viciat ușor.

„Platforma de vot este o glumă în sine, la fel ca și securitatea acesteia. Majoritatea sistemelor de web filtering nu permiteau accesarea ei, iar în primele cinci zile de vot puteai vota cu adrese care nici măcar nu existau. Ba chiar mai mulți oameni au raportat că nu au putut vota, pentru că sistemul le spunea că adresa respectivă votase deja”, a explicat Paul Ene.

Platforma de vot a fost lansată pe 19 mai, după ce propunerea primarului Daniel Băluță ca parcul să se numească „Donald J Trump” a stârnit numeroase controverse.

Cum s-a născut platforma

„Decidem, împreună, ce denumire vor primi atât extinderea Parcului Tudor Arghezi, cât și patinoarul Berceni Arena. Începând de mâine dimineață, vom avea la dispoziție o platformă online în care vom putea vota, iar, la final, decizia pe care o vom implementa va fi cea pe care întreaga comunitate o va alege. Revin cât se poate de repede cu denumirea platformei și cu ora la care aceasta va fi disponibilă”, a anunțat primarul Daniel Băluță pe pagina de Facebook, pe 18 mai.

Primarul spune că a luat această decizie după ce a văzut controversele iscate de propunerea inițială.



„Acum câteva zile am propus ca extinderea Parcului Tudor Arghezi să se numească Parcul Donald Trump. Unii dintre voi au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși pe acest subiect. De aceea am decis ca de îndată să facem o platformă pe care să votăm.



Și decizia să nu-mi aparțină, ci să vă aparțină. Să facem cum credeți voi că este mai bine. Pentru că nu, scopul nostru și al meu și al vostru este acela ca lucrurile să iasă perfect”, a spus Băluță.

În cinstea a 250 ani de independență a SUA



La începutul lunii aprilie, primarul anunțase că noul parc amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi, va fi denumit „Donald J. Trump” în onoarea președintelui american și a legăturilor României cu SUA.



„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit”, a scris la vremea respectivă Băluță pe contul lui de Facebook.



El a afirmat că, pentru a marca această sărbătoare, noul parc, ce este amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi, „va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc.”

Parcul Trump, gata anul acesta

Extinderea Parcului Tudor Arghezi.

Toamna trecută, Primăria Sectorului 4 a început lucrările de extindere a Parcului Tudor Arghezi, de pe bd. Metalurgiei, cu încă 4 ha.



„Din suprafața totală de 40.000 de metri pătrați care va fi adăugată parcului, trei sferturi va fi doar spațiu verde, cu peste 1000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, iar restul va găzdui locuri de joacă pentru copiii mai mici ai Sectorului 4 (peste 6.000 de metri pătrați), alei pietonale și infrastructură necesară iluminatului public”, anunța atunci Primăria Sectorului 4.



Lucrările la parcul „Donald J Trump” ar urma să fie gata anul acesta.