Parisul blochează accesul ambasadorului SUA, un aliat al lui Trump, la întâlniri cu membrii guvernului francez. Ce a declanșat criza diplomatică

Ministrul Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, l-a acuzat pe ambasadorul american Charles Kushner că nu a respectat „așteptările de bază de la un ambasador”, scriu Reuters și Politico.

Ambasadorul SUA în Franța, Charles Kushner, a primit interdicția de a se întâlni cu membrii guvernului francez după ce a refuzat să se prezinte la Ministerul Afacerilor Externe, unde fusese convocat pentru a da explicații în legătură cu comentariile sale privind uciderea unui activist francez de extremă dreapta săptămâna trecută, au declarat luni surse diplomatice citate de Reuters.

„În urma publicării de către Ambasada SUA a unor comentarii privind o tragedie care a avut loc în Franța și care privește doar dezbaterea publică națională – pe care refuzăm să o lăsăm să fie exploatată –, ambasadorul Charles Kushner a fost chemat astăzi la minister. El nu s-a prezentat”, a adăugat sursa.

„Confruntat cu această aparentă neînțelegere a așteptărilor de bază de la un ambasador care are onoarea de a-și reprezenta țara, ministrul a solicitat ca acestuia să nu i se mai permită accesul direct la membrii guvernului francez”, a adăugat sursa.

SUA au acuzat „radicalismul violent de stânga”

Activistul de extremă dreapta francez Quentin Deranque a murit după ce a fost bătut de activiști de extremă stânga, într-un incident care a șocat Franța.

Ambasada SUA la Paris și Biroul de Combatere a Terorismului al Departamentului de Stat al SUA au declarat că monitorizează cazul, avertizând pe X că „radicalismul violent de stânga este în creștere” și ar trebui tratat ca o amenințare la adresa siguranței publice.

Comentariile părții americane au deranjat Parisul. Ministrul de Externe Jean-Noël Barrot a denunțat duminică orice încercare de a exploata această crimă. „Respingem orice instrumentalizare a acestei tragedii, care a cufundat o familie franceză în doliu, în scopuri politice”, a declarat el.

„Nu avem nimic de învățat, în special în ceea ce privește problema violenței, de la mișcarea reacționară internațională”, a adăugat ministrul de externe.

Este pentru a doua oară când ambasadorul nu răspunde unei convocări

Ambasadorul Charles Kushner, al cărui fiu Jared este căsătorit cu fiica cea mare a președintelui SUA, Ivanka, a fost convocat la întâlnirea de la ora 19:00, luni, de către ministrul de externe, după ce ambasada SUA la Paris a repostat comentariile Departamentului de Stat cu privire la acest caz.

Surse diplomatice au declarat presei franceze că Kushner, un magnat imobiliar cu o avere estimată la 3,2 miliarde de dolari, a invocat angajamente personale ca motiv pentru neparticiparea sa și a trimis în locul său un înalt funcționar al ambasadei.

A fost a doua oară când Kushner nu s-a prezentat la o convocare a MInisterului francez de Externe. În august 2025, ambasadorului i s-a cerut să dea explicații la Ministerul Afacerilor Externe francez după ce își exprimase public îngrijorarea cu privire la creșterea numărului de incidente antisemite în Franța și criticase autoritățile franceze pentru că nu au luat măsuri suficiente împotriva acestora.

Cine este ambasadorul Kushner

În 2005, Kushner a pledat vinovat pentru 16 capete de acuzare de evaziune fiscală, declarații false și influențarea martorilor – inclusiv angajarea unei prostituate pentru a-l seduce pe cumnatul său, care depunea mărturie împotriva lui.

A petrecut 14 luni în închisoare înainte de a fi grațiat de Trump în 2020. Trei ani mai târziu, și-a exprimat recunoștința donând 1 milion de dolari către Make America Great Again Inc Super Pac, comitetul de acțiune politică al lui Trump.

El a fost numit ambasador al SUA la Paris în 2025.