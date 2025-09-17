Parlamentarii din partidul lui Putin au primit o directivă clară despre bugetul „de război” al Rusiei pentru 2026

Dmitri Medvedev (stânga), vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, și președintele rus Vladimir Putin, în timpul unei ceremonii la Moscova, lângă Zidul Kremlinului, cu ocazia Zilei Apărătorilor Patriei, 23 februarie 2020. FOTO: TASS / ddp USA / Profimedia

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a calificat proiectul de buget pentru 2026, aflat în prezent în pregătire, drept un buget „de război” și a afirmat că cheltuielile sociale, inclusiv sprijinul acordat veteranilor conflictului din Ucraina, nu trebuie sacrificate pentru a echilibra finanțele, informează Reuters.

Guvernul rus trebuie să prezinte parlamentului, până la 1 octombrie, proiectul de buget pentru 2026, precum și cifra revizuită a deficitului pentru acest an. Se preconizează că deficitul din acest an va depăși nivelul planificat de 1,7% din produsul intern brut (PIB).

Medvedev, care în prezent este vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și care s-a remarcat prin declarațiile provocatoare de pe rețelele de socializare, este și liderul partidului Rusia Unită, formațiunea ce deține majoritatea parlamentară.

„Bugetul nu este niciodată ușor, iar acum, sincer, este un buget de război”, le-a transmis Medvedev parlamentarilor partidului Rusia Unită, înaintea dezbaterilor privind proiectul. El a respins termenul de „buget echilibrat”, catalogându-l drept un „eufemism”.

„Dezvoltarea țării nu trebuie sacrificată în numele unui așa-zis echilibru”, a adăugat Medvedev, menționând multiple programe de cheltuieli sociale, care făceau parte din promisiunile electorale ale partidului Rusia Unită, formațiunea din care provine și președintele Vladimir Putin.

Creșterea economică a Rusiei va încetini până la cel puțin 1,2% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, de la 4,3% în 2024. Președintele Vladimir Putin și-a exprimat, pe 15 septembrie, nemulțumirea față de încetinirea creșterii economice .

Cheltuielile combinate pentru apărare și securitate națională vor ajunge la 17 trilioane de ruble (204 miliarde de dolari) în 2025, cea mai mare valoare de după încheierea Războiului Rece. Această sumă reprezintă 41% din cheltuielile totale și va face din sectorul apărării principalul motor al creșterii economice din Rusia, notează Reuters.