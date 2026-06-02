Parlamentarii și-au calculat majorările conform noii legi a salarizării. Se gândesc deja ce vor face cu banii: „Mulți spun populist că i-ar dona”

Senatorii și deputații oscilează între a critica inechitățile pe care cred că le-ar provoca noua lege a salarizării și a se gândi ce vor face cu cei 3.400 de lei în plus. Salariul aleșilor va ajunge la 14.391 de lei net dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, potrivit calculelor HotNews. Președinții celor două camere ale Parlamentului vor câștiga și mai mult: 17.988 de lei net.

În viziunea deputatului PNL Robert Sighiartău, noua lege inițiază o reașezare corectă în sistemul bugetar.

Socoteala unui parlamentar: „un salariu decent”

„Există două metode: ori cei care fac politică în Parlamentul României nu sunt remunerați și atunci o fac doar cei care au potență financiară – dacă nu, acel salariu trebuie să fie unul decent. Dacă vă uitați la media europeană, o să vedeți că nu prea există salarii de 2.000 de euro la parlamentari, de obicei sunt mai mari.”, a declarat Sighiartău miercuri în Parlament, pentru HotNews.

Pe de altă parte, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care, după demisie, a revenit la salariul de parlamentar, susține că nu este un moment potrivit pentru astfel de măriri.

„Am trecut prin zece luni grele. Am tăiat de la toată lumea, în special de la cei vulnerabili. Cred că la oamenii care țin țara asta pe umeri, și aici mă refer la domeniile importante, sănătate, educație, zona de securitate și lista poate continua, cred că acolo trebuie să ne îndreptăm privirea. Cred că trebuie să ne mai gândim la această legislație.”, spune social-democratul.

Deputatul USR George Gima a declarat pentru HotNews că USR va propune modificarea legii salarizării în așa fel încât salariile parlamentarilor să fie închețate sau măririle să fie atenuate prin micșorarea sumei forfetare.

Cât câștigă un parlamentar în alte țări europene din zonă?

Parlamentarii au astăzi salarii mai mici decât în alte state din regiune cu o putere de cumpărare similară cu a României.

România: 2.087€ (după mărire: 2745€ )

Bulgaria: 3.758€

Polonia – 2.290€ – 2.410€ (sursa:​​)

Cehia: 3.700€

Ungaria: – 4.090€

*salariu net/lună

Ce ar face parlamentarii cu banii în plus

Întrebat ce ar face cu cei peste 3.400 de lei în plus la salariu, senatorul Ninel Peia, parte din grupul PACE – Întâi România, spune că i-ar dona copiilor bolnavi.

Deputatul AUR Mihail Neamțu promite chiar că va transmite HotNews dovada tuturor donațiilor pe care le va face din această mărire salarială.

„Eu fac foarte multe donații, o să vă comunic exact unde am dat banii respectivi. Având foarte mulți parlamentari, cred că se face o risipă. Dar nu de aici este imperativ să tăiem. 3.000 de lei sunt importanți, e adevărat, dar de regulă acești bani știți că se duc pe protocol”, spune Neamțu.

Deputatul USR George Gima îi critică pe cei care declară că ar dona banii. Îi acuză pe aceștia de populism.

„Nu știu ce aș face cu banii în plus, probabil că i-aș dona și eu. Însă, nu cred că este momentul să ne gândim la asta. USR va propune înghețarea salariilor în cazul parlamentarilor sau compensarea prin diminuarea sumei forfetare.”, a spus Gima într-un răspuns pentru HotNews.

Lucian Andrușca, fost deputat POT, astăzi, afiliat PSD: „Mulți spun populist ca i-ar dona. Mi-e greu să-mi dau seama acum ce aș face”, spune Andrușca. În momentul de față nu ne interesează să ni se mărească salariile, ne interesează să trăiască lumea bine. N-am cerut eu lucrul ăsta și nu sunt de acord să se mărească. Dar dacă au mărit la demnitari, să mărească la toată lumea.”

Demnitarii, în vârful noii grile de salarizare

Proiectul pus în dezbatere publică introduce o grilă unică, formată din 12 grade salariale. Fiecărui nivel îi corespunde un coeficient între 1 și 8, care va fi înmulțit cu valoarea de referință de 4100 lei pentru stabilirea salariului de bază.

Președintele României ar urma să aibă cel mai mare salariu: aproximativ 19.200 de lei net. În cazul parlamentarilor, creșterea este de la 10.951 de lei net la 14.391 net. Însă, lucrurile s-ar putea schimba în urma amendamentelor.

În schimb, un profesor din învățământul preuniversitar aflat la început de carieră, va primi o mărire de aproximativ 600 de lei.

La nivelul sectorului public, 56% dintre angajați vor avea salarii mai mari de la 1 ianuarie 2027, dacă legea va fi adoptată în forma actuală. Pentru ceilalți bugetari, salariile vor rămâne neschimbate, a anunțat luni ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Guvernul încearcă să obțină acceptul Comisiei Europene pentru înghețarea sau eșalonareai creșterii salariilor demnitarilor până în 2031, în contextul renegocierii finale a Planului Național de Redresare și Reziliență. Dacă legea salarizării nu va fi adoptată curând, România va pierde fonduri de peste 700 milioane euro din PNRR.