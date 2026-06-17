Parlamentarul din AUR care a anunțat că va vota Guvernul, cu condiții, spune că nu a vorbit cu Veștea, ci cu un lider din PNL căruia i-a transmis mesajul

Deputatul AUR Mohammad Murad, primul parlamentar din formațiune care s-a arătat deschis să susțină Guvernul Veștea, dezvăluie cui din vârful PNL i-a transmis că nu va accepta nicio negociere pe baza „programului Bolojan”.

Într-o discuție cu HotNews, Mohammad Murad a spus că are o relație strânsă de prietenie cu Rareș Bogdan. „Să fie clar: am vorbit cu Rareș Bogdan. Eu cu Rareș suntem prieteni, vorbim la 2-3 zile”. Prin intermediul europarlamentarului Murad i-a transmis lui Veștea care sunt condițiile pentru a-l susține.

„Dacă domnul Veștea vine cu un program care respectă agenda cetățenilor și românilor, eu vă spun că putem sta de vorba și putem face și sacrificii și compromisuri – dar nu doar să numească persoane care n-au susținere politică în funcțiile de miniștri și să facă un guvern numai pe promisiuni”, a spus deputatul AUR.

„Să facă un proiect de țară cu puncte clare, din care să înțeleagă fiecare român ce va face Veștea. I-am transmis și printr-un prieten domnului Veștea: puneți un program care să fie înțeles și ușor de citit. Nu-mi mai spuneți mie «programul lui Bolojan», că nu-l vreau. I-am zis: Rareș, dacă veniți cu aceeași abordare, o să fie mai rău decât înainte”, a continuat Mohammad Murad.

Întrebat dacă Veștea l-a chemat la discuții, Murad a răspuns: „Nu. Oricum, i-am zis și lui Rareș, «ce este persoana care mi-a propus, m-a chemat?». «Uite, dacă te cheamă». I-am zis că eu nu mă duc chemat nicăieri. Dacă sunt invitat, e altfel”.

Deputatul AUR a mai precizat că nu a fost invitat la discuții oficiale de către Rareș Bogdan. „Nu, nu am ajuns la discuția asta. Nu, doar i-am transmis care-i opinia mea personală”.

„Și zic, băi, eu m-aș bucura să văd un guvern instalat în sfârșit. Chiar dacă suntem în opoziție. Dar să vină cu niște condiții și soluții clare pentru oameni. Nu să-mi spună mie că «merg mai departe pe ce a făcut Bolojan». Pentru că e o mare prostie”, a spus Murad.

„Dintr-o dată ne-au făcut patrioți”

„Trebuie să hotărăscă domnul desemnat și domnul președinte ce suntem noi. Până acum am fost oameni extremiști, antieuropeni, antioccidentali. Dintr-o dată ne-au făcut oameni patrioți. Pe de-o parte spune că niciodată nu va fi de acord cu un guvern susținut de AUR, pe de altă parte spune că va negocia cu AUR”, a mai spus deputatul.

Murad a vorbit apoi despre situația de pe lioral, afirmând că n-a fost niciodată așa în ultimii 20 de ani. „De ce? Pentru că asta e politica programului Bolojan, în care apare domnul desemnatul, domnul Veștea, și le spune nou că el va merge mai departe pe proiectul lui Bolojan”.

„Păi dacă faci la fel ca Bolojan, întrebarea de ce le-am dat jos pe Bolojan? Mai și are pretenții să votăm, noi AUR, să punem în funcție și ministrii cu mâna noastră, care ne-au criticat ani de zile și ne-au și judecat în fiecare zi”, a mai spus el.

AUR a anunțat că nu votează Guvernul Veștea

Liderul AUR, George Simion, i-a numit „iepurași” pe premierii propuși de Nicușor Dan și a cerut anticipate, în timp ce liderul senatorilor AUR și președintele Consiliului Național al partidului, Petrișor Peiu, a declarat la Digi 24 că formațiunea nu va susține cabinetul Veștea.

„Nu va primi niciun vot de la noi. E o bravadă”, a spus Peiu.

Întrebat dacă există o situație în care AUR ar putea să-și reconsidere poziția față de desemnarea lui Veștea, Peiu a răspuns: „Nu în viața asta. Nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Nu ne putem întoarce la epoca lui Carol al II-lea.”

Și prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a anunțat marți că partidul său nu va vota Guvernul Veștea și niciun alt Executiv din care formațiunea nu va face parte.