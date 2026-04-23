Participarea lui Putin la summitul G20, organizat la un teren de golf al lui Trump în Florida, încă în studiu, spune Kremlinul

O decizie privind o eventuală participare a președintelui Vladimir Putin la summitul G20 ce va avea loc în Statele Unite în decembrie, la care Rusia a anunțat că a fost invitată, nu a fost încă luată, a indicat joi președinția rusă, transmite AFP, conform Agerpres.

Viceministrul rus de externe Aleksandr Pankin, citat de agențiile de presă ruse, a indicat miercuri că țara sa a fost invitată să participe la acest summit „la cel mai înalt nivel”.

Statele Unite dețin în acest an președinția rotativă a G20, forum de cooperare economică între principalele țări dezvoltate și cele emergente.

Summitul G20 urmează să se desfășoare într-un complex de golf deținut de familia președintelui american Donald Trump la Miami, în Florida.

„Nu a fost luată încă nicio decizie de acest fel, dar Rusia a participat la fiecare summit la nivelul adecvat”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în briefingul de presă.

„Când se va apropia summitul, va fi luată o decizie cu privire la formatul participării noastre”, a adăugat el.

Președintele rus, vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război în Ucraina, nu a participat la precedentul summit G20, desfășurat la Johannesburg în noiembrie 2025. Rusia a fost reprezentată atunci de consilierul economic al Kremlinului, Maksim Oreșkin.