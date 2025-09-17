Partidul de extremă dreapta AfD a urcat pentru prima dată pe locul întâi, într-un sondaj care trimite unde de șoc în Germania

Partidul eurosceptic și antimigrație, arată sondajul YouGov, conduce cu un punct procentual în fața conservatorilor aflați în prezent la guvernare, sub cancelarul Friedrich Merz.

Alternativa pentru Germania (AfD) se află pentru prima dată pe primul loc într-un sondaj de opinie care confirmă succesul în creștere al grupării de extremă dreapta, dar și nemulțumirile alegătorilor.

Potrivit sondajului YouGov, dacă alegerile federale ar avea loc duminică, 27% dintre respondenți ar vota pentru AfD, ceea ce înseamnă că partidul a câștigat două puncte procentuale față de sondajul din august.

Uniunea Creștin Democrată CDU/CSU pierde un punct și ajunge la 26%.

În sondajele realizate de alte institute de sondaje, AfD se afla la egalitate sau la mică distanță de CDU/CSU.

Pe locul al treilea se află partenerul de coaliție al creștin-democraților, Partidul Social Democrat SPD (+1), cu 15%.

Verzii pierd un punct procentual și ajung la 11%.

În prezent, 9% dintre respondenți ar vota pentru Stânga – Die Linke (-1). Iar partidul stângii conservatoare BSW ar intra în Bundestag cu 5% (valoare neschimbată), în vreme ce liberalii – FDP se află în continuare sub pragul necesar accederii în parlament.

Într-un articol publicat miercuri, cotidianul Die Welt a subliniat că sondajele electorale sunt, în general, afectate de incertitudini.

Slăbirea loialității față de partide și deciziile electorale din ce în ce mai rapide îngreunează ponderarea datelor colectate de institutele de sondare a opiniei publice. În plus, sondajele reflectă, în general, doar opinia publică la momentul sondajului și nu sunt prognoze privind eventualele rezultate ale alegerilor, notează Die Welt.

Un succes tot mai mare și în vestul Germaniei

Succesul tot mai mare al AfD a fost confirmat duminică de rezultatele alegerilor locale din regiunea industrială Renania de Nord-Westfalia (vest), cea mai populată din Germania, unde AfD a obținut un scor istoric.

Partidul a obținut 16,4% din voturi față de 5% în urmă cu un an, în această regiune tradițional câștigată de conservatorii CDU și de social-democrații SPD, potrivit AFP.

CDU și-a menținut scorul, la 34,2%, în timp ce scorul SPD a scăzut ușor la 22,6% duminică (față de 24% acum 5 ani).

Candidații AfD la funcția de primar au ajuns în turul al doilea al alegerilor pentru prima dată în trei orașe din valea Ruhr, o fostă zonă industrială dens populată: Gelsenkirchen, Duisburg și Hagen.

Soeren Link, primarul SPD din Duisburg, care se va confrunta cu un adversar din AfD în turul doi peste două săptămâni, a dat vina pe conducerea partidului pentru această înfrângere.

„Ceva nu este în regulă cu strategia”, a spus el, cerând partidului să adopte o poziție mai dură față de temele caracteristice AfD, cum ar fi imigrația. Orașul său, odată un centru important al industriei siderurgice, cu un port fluvial înfloritor, este acum unul dintre cele mai sărace din Germania.

„Acest rezultat ar trebui să ne dea de gândit”, a declarat Hendrik Wuest, premierul conservator al landului Renania de Nord-Westfalia. „Nu putem dormi liniștiți – nici măcar membrii propriului meu partid, care a câștigat alegerile în mod atât de clar”, a spus el.

Al doilea partid din Parlament

Alegerile municipale din cel mai populat land al țării au fost considerate un prim test important la câteva luni după alegerile federale care au dus la formarea guvernului lui Friedrich Merz (CDU), în coaliție cu SPD.

La aceste alegeri, AfD, mișcarea naționalistă a lui Alice Weidel, a obținut un scor național istoric de 20,8%.

Înființat în 2013, partidul a cunoscut o ascensiune constantă în ultimii ani, în special pe tema imigrației.

Importanța partidului a continuat să crească, în special în landurile din est. AfD a devenit prima forță politică din Turingia, cu 33% din voturi la alegerile locale din septembrie 2024.

Nemulțumirea cetățenilor față de chestiunea migrației e doar o parte a problemei. Slăbirea economiei, infrastructura învechită și incertitudinile geopolitice sunt toate probleme spinoase pentru guvernarea condusă de cancelarul Merz.

„Cetățenii devin nerăbdători”

Bundestagul s-a reunit miercuri după vacanța de vară pentru o dezbatere pe tema politicilor actuale, iar lidera AfD, Alice Weidel, a folosit momentul pentru a pune presiune pe Merz.

Luând cuvântul înaintea cancelarului, Weidel l-a atacat spunând că „cetățenii devin nerăbdători” și acuzându-l de „negare a realității”.

Ea a adus un omagiu activistului conservator și influencerului american Charlie Kirk, ucis în SUA.

De asemenea, s-a concentrat în mare măsură pe migrație, cerând „o schimbare reală” de abordare.

„Închideți complet și fără excepție frontierele. Respingeți fără excepție imigranții ilegali fără documente valabile și pe cei care nu au dreptul la azil. Naturalizarea după zece ani, cel mai devreme”, a spus ea.

Apoi l-a acuzat pe Merz că „a încălcat toate promisiunile electorale” privind energia, impozitarea și finanțele publice.