Partidul lui Viktor Orbán, în dificultate înaintea alegerilor din Ungaria. Un amplu sondaj arată cine a părăsit Fidesz și cine votează pentru opoziția lui Péter Magyar

În rândul celor care spun că sunt hotărâți să voteze la scrutinul din aprilie 2026, partidul de opoziție Tisza are un avans de șase puncte procentuale în fața Fidesz, gruparea premierului Orbán, care a condus țara fără întrerupere din 2010, scrie site-ul maghiar HVG, citând un nou sondaj de opinie.

Partidul de opoziție Tisza are un avans ușor dar stabil față de partidul de guvernare Fidesz în rândul întregii populații și un avantaj confortabil în rândul celor care sunt siguri că vor vota la alegerile de anul viitor, potrivit unui nou sondaj realizat de Institutul de Sociologie ELTE.

Sondajul, care a analizat opinia a 4.000 de persoane în septembrie-noiembrie, este realizat pentru a patra oară din 2015, ceea ce permite identificarea tendințelor pe termen lung și a schimbărilor din societatea maghiară sub guvernarea Orbán.

Cifrele arată că, în prezent, 32% din populația totală ar vota pentru Partidul Tisza, 29% pentru Fidesz, 5% pentru Mi Hazánk (Patria Noastră – de extremă dreapta) și 12% pentru alte partide de opoziție mai mici.

Acum patru ani raportul în lupta cu opoziția, sub altă formă, era în favoarea Fidesz: 32%-27%.

În plus, atunci când sunt luate în calcul doar opiniile celor care sunt siguri că vor vota, Tisza are un avans de 6 puncte procentuale, iar Coaliția Democratică (DK – social-democrat) și Mi Hazánk ar intra și ele în parlament.

Un alt avantaj pentru Tisza este că, în timp ce Fidesz mai are puține rezerve de votanți, partidul lui Péter Magyar poate încă să atragă alegători de la DK și de la alte partide de opoziție – și chiar de la Fidesz, deoarece răspunsurile arată că nu toți alegătorii pro-guvernamentali sunt pe deplin mulțumiți de actuala conducere, scrie HVG.

Cine votează pentru Tisza și Fidesz

Sondajul explică, cu cifre, cum se împarte electoratul maghiar.

Cu patru ani în urmă, persoanele sub 30 de ani erau cele care susțineau mai mult lista opoziției, iar Fidesz conducea în rândul grupurilor sociale active, sprijinul pentru cele două tabere apropiindu-se în rândul celor cu vârste între 60-65 de ani, datorită alegătorilor mai în vârstă ai MSZP și DK.

Acum, însă, cercetătorii au măsurat un avantaj mare pentru Tisza în rândul celor cu vârsta de până la 58 de ani, Fidesz preluând conducerea în rândul celor cu vârsta de 62-63 de ani, avantajul partidului de guvernământ crescând în rândul celor și mai în vârstă.

De asemenea, s-a produs o schimbare majoră în popularitatea partidelor în diferite tipuri de localități.

Acum patru ani, Fidesz conducea în toate categoriile de localități, cu excepția Budapestei, dar acum partidul de guvernământ conduce doar în sate. În satele cu mai puțin de 2.000 de locuitori, Fidesz are 32%, comparativ cu 29% pentru Tisza, în timp ce în satele cu mai mult de 2.000 de locuitori, cele două partide au 36% și, respectiv, 27%.

Tisza conduce cu 31%-27% în orașele cu mai puțin de 25.000 de locuitori, dar concurența este mai echilibrată în orașele cu mai mult de 25.000 de locuitori.

Tisza este în frunte cu 34%-26% în municipii, iar raportul este similar în capitală.

În ultimii patru ani, sprijinul pentru Fidesz a scăzut cu 7 puncte procentuale în rândul absolvenților de studii superioare și cu 5 puncte procentuale în rândul absolvenților de studii secundare.

Sprijinul acordat partidului Tisza este în prezent mai mare decât cel acordat partidului de guvernământ în toate categoriile, cu excepția celor cu studii elementare.

80% dintre cei chestionați au spus că vor să voteze

Față de 2021, numărul celor care sunt siguri că vor vota a crescut cu 12 puncte procentuale: 80% dintre respondenți au declarat că vor vota cu siguranță sau cel mai probabil, ceea ce reprezintă o cifră excepțional de mare.

În plus, numărul celor care nu sunt interesați de politică a scăzut cu 9% în patru ani.

Două treimi dintre adulții maghiari consideră democrația cea mai bună formă de guvernare, ceea ce reprezintă, de asemenea, o îmbunătățire – în 2015, doar 48% au afirmat același lucru.

Cu toate acestea, numărul susținătorilor formei specifice de democrație practicate în Ungaria a scăzut, ponderea acestora reducându-se de la 47% la 39% în patru ani.

O zecime dintre cei chestionați au afirmat că ar putea accepta dictatura în anumite circumstanțe.