Partidul lui Vladimir Putin e criticat în Rusia după ce a făcut cadou tocătoare de carne mamelor unor soldați uciși în Ucraina

Rusia Unită, partidul președintelui Vladimir Putin, a stârnit controverse în regiunea Murmansk din nordul țării după ce a oferit mașini de tocat carne mamelor soldaților uciși în Ucraina, relatează The Moscow Times.

Aparatul de bucătărie a devenit un simbol sumbru al asalturilor cu pierderi mari de vieți omenești pe care armata rusă le desfășoară în războiul din Ucraina. Grupul de mercenari Wagner acordase anterior medalii „Mașina de tocat carne de la Bahmut” luptătorilor săi.

Filiala locală a Rusiei Unite din orașul Polyarnîe Zori a inclus mașini de tocat carne în pachetele cadou oferite mamelor ale căror fii au murit în război, potrivit unor fotografii publicate săptămâna aceasta pe conturile partidului de pe rețelele de socializare.

This is beyond Evil. In Murmank parents of Russian soldiers who died received a … yesss kid you not…. a meat grinder! Just wow 😳 pic.twitter.com/zhBGNlCGlW