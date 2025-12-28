Partidul premierului Albin Kurti, dat câștigător al alegerilor din Kosovo. Printre mizele scrutinului, deblocarea unor finanțări internaționale cheie

Vetevendosje (VV), formațiunea premierului naționalist Albin Kurti, se îndreaptă spre victorie la alegerile de duminică din Kosovo, dar este neclar dacă va obține îndeajuns de multe mandate pentru ieșirea din impasul politic care paralizează parlamentul de un an și a dus la întârzierea unor finanțări internaționale cheie, scriu Reuters și AFP.

Este al doilea scrutin care are loc în Kosovo în acest an, după cel din februarie, când VV nu a reușit să obțină majoritatea. După luni de negocieri eșuate, președinta Vjosa Osmani a dizolvat parlamentul, în noiembrie, și a convocat alegeri anticipate.

Vetvendosje, sau Autodeterminarea, este pe prima poziție după numărarea a 61% dintre voturi, cu un scor de 50,2%. Încă nu este clar dacă va obține cele 61 de mandate necesare în parlamentul de 120 de locuri pentru a guverna de unul singur.

Principalele formațiuni din opoziție, Partidul Democrat din Kosovo (PDK) și Liga Democrată din Kosovo (LDK), au scoruri de 20%, respectiv 14,1%.

Rezultatele exit-poll de la TV Klan Kosova plasează VV tot pe primul loc, cu un scor de 44,1%, urmat de PDK (23,9%) și LDK (16,1%). Cele de la postul de televiziune T7 creditează VV la un scor de 43,5%.

„Voința cetățenilor este acum în urne. Păstrarea acestei voințe este esențială pentru legitimitatea și credibilitatea procesului electoral”, a declarat Kurti într-un mesaj video după publicarea rezultatelor exit-poll.

Finanțări internaționale întârziate

Încă o încercare eșuată de a forma un guvern ar prelungi criza într-o perioadă complicată. Legiuitorii trebuie să aleagă un nou președinte în aprilie și să ratifice acorduri de împrumut de 1 miliard de euro (1,2 miliarde de dolari) de la Uniunea Europeană și Banca Mondială, care expiră în lunile următoare.

Partidele de opoziție din țara balcanică au refuzat să guverneze cu Kurti, criticând modul în care acesta a gestionat legăturile cu aliații occidentali și abordarea sa față de nordul divizat etnic al Kosovo, dominat de sârbi. Premierul interimar dă vina pe opoziție pentru impas.

Într-o încercare de a atrage alegători, Kurti a promis un salariu lunar suplimentar pe an pentru lucrătorii din sectorul public, 1 miliard de euro pe an în investiții de capital și o nouă unitate de parchet pentru combaterea crimei organizate. Partidele de opoziție s-au concentrat și ele pe îmbunătățirea nivelului de trai, o preocupare de vârf pentru electorat.