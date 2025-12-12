Pas major făcut de UE pentru finanțarea Ucrainei / Anunțul imediat al lui Viktor Orban

Uniunea Europeană a acceptat vineri înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale rusești deținute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, informează Reuters.

UE dorește să mențină finanțarea Ucrainei și să o ajute să lupte, deoarece consideră invazia Rusiei o amenințare la adresa propriei securități. Pentru a face acest lucru, statele UE intenționează să utilizeze o parte din activele suverane rusești pe care le-au imobilizat după invazia declanșată de Moscova în 2022 în Ucraina.

Un prim pas important, asupra căruia guvernele țărilor UE au convenit vineri, este imobilizarea activelor suverane rusești în valoare de 210 miliarde de euro (246 miliarde de dolari) pentru o perioadă nedeterminată, în loc să se voteze la fiecare șase luni prelungirea înghețării activelor.

Acest lucru elimină riscul ca Ungaria și Slovacia, care au relații mai bune cu Moscova decât alte state membre ale UE, să refuze la un moment dat prelungirea înghețării și să forțeze UE să returneze Rusiei banii.

Împrumut planificat pentru Ucraina

Înghețarea pe termen nelimitat a activelor rusești are scopul de a convinge Belgia să sprijine planul UE de a utiliza fondurile înghețate ca să acorde Ucrainei un împrumut de până la 165 de miliarde de euro, destinat acoperirii necesităților bugetare militare și civile ale acesteia în 2026 și 2027.

Împrumutul ar fi rambursat de Ucraina numai atunci când Rusia va plăti Kievului despăgubiri de război, ceea ce face ca împrumutul să fie, de fapt, o subvenție care anticipează viitoarele plăți de reparații din partea Moscovei.

Liderii UE – din cadrul Consiliului European – se vor reuni pe 18 decembrie pentru a finaliza detaliile împrumutului de reparații și pentru a rezolva problemele rămase, care includ garanții din partea tuturor guvernelor statelor UE pentru Belgia că nu va fi lăsată singură să plătească factura în cazul în care un eventual proces intentat de Moscova ar avea succes.

Înainte de această reuniune, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge într-o vizită la Berlinul pentru discuții cu cancelarul german Friedrich Merz, luni, iar ulterior li se vor alătura și alți lideri europeni, ai UE și ai NATO, a anunțat guvernul german.

Germania nu vede nicio alternativă la împrumutul pentru reparații și ar oferi garanții în valoare de 50 de miliarde de euro, au declarat surse diplomatice europene.

Ministrul danez al Finanțelor, Stephanie Lose, a cărei țară deține președinția rotativă a Consiliului, le-a spus reporterilor că „unele îngrijorări” trebuie încă abordate, dar „sperăm că vom putea pregăti terenul pentru o decizie la Consiliul European de săptămâna viitoare”.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că se pregătesc garanții solide pentru Belgia.

Banca Centrală a Rusiei va da în judecată Euroclear

Premierul ungar Viktor Orban a afirmat, într-un mesaj publicat pe Facebook că, în opinia lui, decizia UE de a îngheța pe termen nelimitat activele rusești printr-un vot cu majoritate calificată – care necesită sprijinul a 15 din cele 27 de state membre, reprezentând 65% din populația UE – va cauza daune ireparabile blocului comunitar.

Ungaria va face tot ce poate pentru a „restabili situația legală”, a spus el.

Banca Centrală a Rusiei a afirmat că planurile UE de a utiliza activele sale sunt ilegale și și-a rezervat dreptul de a utiliza toate mijloacele disponibile pentru a-și proteja interesele, anunțul acesteia părând să fie ignorat de Dombrovskis.

Banca a mai transmis că a dat în judecată la un tribunal din Moscova depozitarul central de valori mobiliare Euroclear, cu sediul la Bruxelles, care deține 185 de miliarde de euro din totalul activelor rusești înghețate în Europa, pentru ceea ce a calificat drept acțiuni prejudiciabile, care îi afectează capacitatea de a dispune de fondurile și valorile mobiliare.

Euroclear a făcut obiectul unor procese intentate de Rusia la tribunalele din Moscova de când UE a înghețat activele Băncii Centrale rusești, în 2022.

Negocieri de aderare la UE

Financial Times a scris că Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027, conform propunerilor discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA privind încheierea războiului.

Negocierile privind aderarea la UE, un obiectiv de lungă durată pentru Kiev, care încearcă să se îndepărteze de orbita Moscovei, durează de obicei mulți ani.

Un diplomat european informat cu privire la acest plan a declarat că aderarea Ucrainei ar fi „extrem de dificilă” de realizat până în 2027 și că nu este clar dacă liderii UE susțin acest lucru.

Mai mulți alți oficiali și diplomați europeni au declarat că această țintă este „absolut imposibilă”.