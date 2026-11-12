Pasaj subteran la Olteniței: Băluță anunță că au început lucrările la un nou pasaj, în valoare de 60 de milioane de euro. Cum va arăta

Pasajul va fi construit pe sub Șoseaua Olteniței, se va intra în subteran pe strada Sergent Ion Iriceanu și se va ieși pe strada Iuliu Hațieganu. Va avea o lungime acoperită de 442m, două benzi de circulație și un preț estimat la 320 milioane lei. Termenul de finalizare anunțat de primarul Băluță este de 18 luni.

„Traficul rutier de tranzit va fi preluat în subteran în timp ce la suprafață va fi integrată circulația tramvaielor. Calea de tramvai se va desfășura într-o cuvă centrală amplasată între sensurile rutiere pe zona rampelor, fiind complet separată structural de tunel”, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, într-o conferință de presă, susținută alături de primarul general, Ciprian Ciucu, pe pasajul de la Apărătorii Patriei, aflat în șantier.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, alături de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, au anunțat într-o conferință de presă comună construcția la pasaj

Pasajul Prieteniei, cum este numit, va avea sisteme de iluminat, ventilație, drenaj, monitorizare, dar și o pistă de biciclete lată de 1,5 m și trotuare noi.

„Un proiect care urmărește să ofere alternative reale de deplasare, să reducă aglomerația din marile intersecții și să facă legătura dintre diferitele zone ale Bucureștiului mai rapidă și mai sigură”, a descris Daniel Băluță investiția.

Pasajul suprateran a devenit subteran

Primăria Sectorului 4 avea un plan diferit. „Inițial am venit cu propunerea de pasaj suprateran. Cu argumente raționale, echipa de la Primăria Municipiului București ne-a explicat de ce nu este o idee bună să facem lucrarea în această modalitate și, ca atare, am mers pe pasaj subteran”, a explicat Băluță.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a spus că această soluție este mai bună pentru oraș.

„Există o tentație pentru primar, orice primar, să facă lucrurile mai repede și mai ieftin. Am avut și eu această tentație. Pasajul subteran este un pasaj mai greu de executat, dar am insistat și am căzut de acord că e bine să-l facem poate mai încet, mai scump, dar mai bun pentru oraș”, a explicat Ciucu.

Colaborare Ciucu-Băluță

Primarul general a mai declarat că în urma discuțiilor, Primăria Sectorului 4 a schimbat soluția de proiectare și a fost de acord să pună și linie de tramvai la pasaj.

„Mi se pare doar normal să avem o colaborare. Ce se întâmplă aici este o compatibilizare de viziune pentru că am avut viziuni diferite, inclusiv pe această lucrare și le-am compatibilizat. Era important ca pasajul să includă și linie de tramvai. Am găsit deschidere, au reproiectat. Nu am plecat la drum să ne blocăm ci să colaborăm, avem responsabilitate față de bucureșteni. Cu acest pasaj, circulația pe inelul median va fi mai bună”, a explicat Ciucu.

„Această lucrare se face către Primăria Sectorului 4, dar cu știința, cu aprobarea, cu supervizarea Primăriei Capitalei”, a mai spus Ciucu.

Ce restricții de circulație vor fi

Restricțiile de circulației vor fi introduse în două etape. De astăzi vor fi afectate prima bandă și parcarea de pe strada Ion Iriceanu, pe sensul dintre Sectorul 4 spre Sectorul 3, trotuarul și prima bandă de pe Vitan-Bârzești, în dreptul unității militare, dar și scuarul central de pe Iriceanu.

După două săptămâni, restricțiile vor viza primele două benzi și trotuarul de pe Vitan Bârzești, pe sensul dintre Sectorul 4 spre Sectorul 3.

„În ambele etape vom menține circulația pe câte două benzi pe fiecare sens și vom asigura circulația pietonilor. Accesul la unitatea militară și la unitatea de pompieri va rămâne liber.

Soluția tehnică aleasă permite realizarea etapizată a pasajului și limitarea, pe cât posibil, a impactului lucrărilor asupra circulației la suprafață. Este clar că un asemenea șantier va produce disconfort, iar oamenii vor avea nevoie de răbdare”, a declarat Băluță.

Pasajul de la Apărătorii Patriei, întârziere de câteva luni la finalizarea lucrărilor

Pasajul rutier suprateran, de la Apărătorii Patriei, va fi gata la primăvară. Acesta trebuia să fie gata la finalul acestui an, dar are o întârziere de câteva luni.

Lucrările la Pasajul de la Apărătorii Patriei, încă în desfășurare

„Avem o devansare de trei luni de zile. Acest pasaj are niște cabluri, fiind un pod hobanat. Am avut pe lanțul de furnizare niște probleme destul de importante în legătură cu aceste cabluri, de aceea am devansat termenul. Am spus că îl vom termina până la sfârșitul acestui an. Din punct de vedere al structurii, e gata. Într-o săptămână am putea pune asfaltul și circula, dar acest impediment ne-a împiedicat să dăm drumul”, a explicat Băluță.

Costul total al lucrării se va ridica la circa 220 milioane de lei cu tot cu TVA, a mai spus primarul.

Cum se împacă pasajele cu mobilitatea urbană durabilă?

Întrebat de reporterul HotNews dacă pasajele pe care Primăriile de Sector le construiesc sunt compatibile cu politica Primăriei Capitalei de a descuraja folosirea mașinii personale în oraș și a reduce traficul, primarul Ciprian Ciucu spune că susține doar pasajele de pe inelele de circulație.

„Din punctul meu de vedere, accentul trebuie să fie pus pe transportul public. De aceea eu voi sprijini exclusiv acele proiecte care ajută pe Inelul Central și care includ transport public. Dacă vine și a venit altcineva cu un proiect care nu are linii de tramvai și care nu au transport public, nu îl voi sprijini”, a explicat Ciucu.

Primarul general spune că acest pasaj are „logică pentru o mobilitate durabilă”.

Primarul Daniel Băluță a declarat că Pasajul Europa Unită, construit de Primăria Sectorului 3 și inaugurat în 2023, pasajul din intersecția de la Apărătorii Patriei și cel care se va construi în intersecția Șoseaua Olteniței- Șoseaua Vitan Bârzești au scopul de a fluidiza circulația pe inelul median și sunt prevăzute în planul de mobilitate al Primăriei Capitalei.

„Nimeni nu se trezește într-o dimineață și spune să facem un pasaj aici pentru că așa-mi doresc eu, departe de cineva așa ceva. Deci toate aceste lucruri sunt elemente preexistente, prevăzute în planurile de dezvoltare ale orașului de atâția zeci de ani de zile, care din păcate nu au fost construite. De aceea ne-am asumat să le facem noi”, a explicat Băluță.