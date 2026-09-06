Pasajul Basarab se redeschide. Când se poate circula pe podul hobanat din Capitală

După două și luni și jumătate de lucrări, Podul Basarab din București se va redeschide în această noapte, a anunțat duminică primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

„Podul Basarab se deschide circulaţiei în această noapte, aşa cum am promis. Restul lucrărilor de reparaţii vor continua pentru ca la începutul anului viitor să putem recepţiona această lucrare nerecepţionată şi neîntreţinută de peste 15 ani de la darea in folosinţă. Am început pe 20 iunie şi, până acum, ne-am concentrat pe lucrările care implică traficul. Am închis alternativ câte o arteră a podului, iar pe cealaltă s-a circulat în dublu sens”, a scris Ciucu într-un mesaj pe Facebook.

Edilul a precizat că, până acum, a fost reparată partea carosabilă – asfalt, hidroizolaţie, rosturi de dilataţie şi marcaje, au fost reparate şi protejate structura podului – fisuri, elemente de beton, piloni şi intrados, au fost curăţate şi reparate sistemele de scurgere, inclusiv cele de pe calea de rulare a tramvaielor şi, de asemenea, au fost reparate şi vopsite elementele metalice, inclusiv bordurile şi balustradele.

„S-a lucrat în două schimburi, inclusiv în weekenduri”, a menționat liderul PNL.

El a mai explicat şi că, până la finalul anului, vor fi înlocuite gardurile ruginite şi panourile de protecţie fonică, vor fi curăţate şi protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum ţi va fi reabilitată staţia de tramvai = plexiglass, scări, lifturi şi scări rulante.

„Totul va fi reparat sau înlocuit, pus în siguranţă, igienizat”, a dat asigurări Ciucu, adăugând că toate aceste lucrări erau importante pentru că pasajul se degradase şi nu mai prezenta siguranţă şi doar aşa va putea fi făcută recepţia finală şi, pe viitor, va putea fi asigurată mentenanţa.

Inaugurat în 2011, fără recepția făcută

Lucrările de reabilitare a Pasajului Basarab, folosit zilnic de zeci de mii de mașini, au început la 20 iunie.

Pasajul Basarab a fost inaugurat în 2011, însă din cauza faptului că nu a fost recepția, nu s-au mai făcut lucrări de întreținere, așa că a ajuns în stare avansată de degradare.

Pasajul Basarab unește sectoarele 1 și 6 între Șoseaua Nicolae Titulescu și Șoseaua Grozăvești.

Are câte două benzi de circulație pe sens și două linii de tramvai.

În zona de nord, construcția se compune dintr-un pod hobanat cu o înălțime a pilonilor de 84 de metri.