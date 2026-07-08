„Păsările lui Magyar” au lovit încă nouă petroliere rusești peste noapte

Dronele ucrainene au „neutralizat” încă nouă petroliere rusești în noaptea de marți spre miercuri, a afirmat Robert Brovdi, comandantul celebrei unități „Păsările lui Magyar”.

Aceasta ar fi a treia noapte la rând cu astfel de atacuri ucrainene cu drone, după ce marți dimineață Robert „Magyar” Brovdi a anunțat distrugerea a opt „petroliere ale flotei din umbră”, iar cu o zi înainte, „Magyar” anunțase lovirea altor două petroliere similare, care plecaseră din zona orașului Taganrog din regiunea Rostov.

„Au fost lovite 21 de nave în decurs de 72 de ore: 19 petroliere ale flotei fantomă, 1 cargobot și 1 feribot în Kerci”, a scris Brovdi pe contul său de Telegram, unde a pus și imagini cu loviturile.

Sursă video: Telegram / Madyar

De asemenea, potrivit acestuia, drone ucrainene au mai lovit „53 de ținte militare” în Crimeea și în zonele ocupate din sudul Ucrainei.

Printre ținte s-au numărat alte șase substații electrice, ridicând numărul total al celor lovite luna aceasta la 50.

În cadrul operațiunii „Crimeea off”, pe parcursul nopții au fost lovite +6 substații electrice (în total exact 50 de noduri energetice în perioada 1-8 iulie) și alte obiective sensibile. Raportul va urma.