Pastile şi aplicaţii pentru slăbit: viitorul medicamentelor împotriva obezității, o piață estimată la 150 de miliarde de dolari în următorul deceniu

Industria globală a tratamentelor pentru slăbit se pregăteşte pentru o transformare majoră, pe măsură ce medicamentele de tip GLP-1 evoluează din terapii medicale clasice în produse de larg consum, uşor de accesat, gestionate digital şi promovate prin platforme online, scrie News.ro, citând o analiză Reuters.

Directorii din industria sănătăţii compară viitorul acestor tratamente cu abonamentele lunare de streaming, aplicaţii pe telefon care gestionează dozele sau cumpărături la fel de simple ca achiziţia unei perechi de pantofi sport.

Aceasta este direcţia în care se îndreaptă piaţa, pe măsură ce companii precum Novo Nordisk şi Eli Lilly se pregătesc să lanseze versiuni sub formă de pastile ale tratamentelor lor injectabile de succes şi să îşi extindă prezenţa prin telemedicină şi canale de plată directă.

Se estimează că piața globală a obezităţii ar putea ajunge la 150 de miliarde de dolari în următorul deceniu, iar medicamentele GLP-1 sunt deja considerate revoluţionare.

Iar industria se adaptează rapid pentru a răspunde comportamentului consumatorilor, care îşi doresc soluţii flexibile, integrate în viaţa de zi cu zi, între mersul la sală şi activităţile zilnice.

Reprezentanţi ai sectorului de sănătate digitală vorbesc despre apariţia unor aplicaţii dedicate GLP-1, care să funcţioneze alături de aplicaţiile bancare sau meteo, oferind memento-uri, monitorizarea dozelor şi sfaturi personalizate. Telemedicina joacă și ea un rol central, mulţi pacienţi preferând consultaţiile online în locul vizitelor tradiţionale la medic.

Versiunile sub formă de pastile, administrate zilnic, ar putea atrage persoane care evită injecţiile, permit ajustarea mai fină a dozelor sau utilizarea sezonieră, de exemplu înainte de vacanţe. Aceste opţiuni deschid calea unor modele de consum în care tratamentul este achiziţionat direct, fără a depinde exclusiv de asigurările de sănătate.

Novo Nordisk urmează să lanseze în Statele Unite, la începutul acestui an, pastila Wegovy administrată zilnic, iar Eli Lilly aşteaptă aprobarea pentru propriul tratament oral. Ambele companii au anunţat preţuri de pornire de 149 de dolari pe lună pentru clienţii care plătesc din propriul buzunar, semnificativ mai accesibile decât multe tratamente injectabile actuale.

Această schimbare are implicaţii medicale şi sociale importante. Deşi medicamentele GLP-1 au demonstrat beneficii suplimentare pentru sănătatea cardiovasculară sau apneea de somn, ele pot avea şi efecte adverse serioase. Specialiştii avertizează că accesul direct către consumatori nu ar trebui să înlocuiască supravegherea medicală adecvată.

În prezent, aproape trei sferturi dintre adulţii americani sunt supraponderali sau obezi, dar doar aproximativ 12% folosesc tratamente GLP-1. Pastilele ar putea extinde semnificativ acest segment, accelerând „consumerizarea” obezităţii, un proces în care tratamentul este promovat nu doar ca soluţie medicală, ci ca parte a unui stil de viaţă.

Platforme precum Noom, Ro sau WeightWatchers devin intermediari-cheie, combinând accesul la prescriptori cu aplicaţii de lifestyle şi marketing intens pe reţele sociale precum TikTok sau Reddit. Mesajele pun accent pe energie, încredere în sine şi calitatea vieţii, mai degrabă decât pe tratarea unei afecţiuni.

Analiştii consideră că pastilele nu vor înlocui injecţiile, dar vor extinde piaţa şi vor schimba comportamentul consumatorilor. Medicamentele pentru slăbit nu vor mai fi doar tratamente, ci produse integrate într-o rutină zilnică, susţinute de tehnologie, marketing digital şi promisiunea unui stil de viaţă mai bun.