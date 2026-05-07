Pasul făcut de Franța pentru returnarea operelor de artă furate din fostele colonii, înainte de turneul lui Macron în Africa. „Un moment istoric”

Parlamentul francez a adoptat joi o legislație care simplifică restituirea operelor de artă jefuite în timpul erei coloniale către țările de unde provin. Votul a avut loc cu doar două zile înainte ca președintele Emmanuel Macron să pornească într-un nou turneu în Africa, notează AFP.

Franța încă deține zeci de mii de opere de artă și alte artefacte pe care le-a furat din imperiul său colonial.

Miercuri, legislația a primit undă verde în camera inferioară a parlamentului francez, iar joi a trecut și de camera superioară. Astfel, legislativul de la Paris a deschis calea pentru îndeplinirea unei promisiuni pe care le-o făcuse Macron tinerilor africani în timpul unui discurs în capitala Burkina Faso, Ouagadougou, în 2017.

„Acesta este un moment istoric”, a declarat ministrul culturii, Catherine Pegard, lăudând decizia Franței de a „întoarce o nouă pagină” în istoria sa.

Senatoarea centristă Catherine Morin-Desailly, care a susținut proiectul de lege, a declarat că acesta „deschide o cale unde memoria nu mai este confiscată, ci împărtășită, unde rănile istoriei devin fundamentele unui dialog reînnoit între națiuni”.

Promisiunea făcută de Macron când a devenit președinte

Vorbind la Ouagadougou la scurt timp după preluarea mandatului în 2017, Macron a promis că Franța nu se va mai amesteca în fostele sale colonii, precum și că va facilita returnarea patrimoniului cultural african în termen de cinci ani.

Fostele puteri coloniale din Europa au luat măsuri lente pentru a restitui unele opere de artă obținute în timpul cuceririlor lor imperiale, însă legislația franceză impunea voturi individuale pentru fiecare element din colecția națională.

Noul proiect de lege permite guvernului să returneze opere de artă fără a mai fi nevoie să recurgă la adoptarea unor legi punctuale. Acesta vizează în mod specific bunurile dobândite între 1815 și 1972.

Franța a fost inundată de cereri de restituire, inclusiv din Algeria, Mali și Benin, iar odată ce va fi adoptată legislația se crede că solicitările se vor înmulți.

În 2025, parlamentul francez a aprobat restituirea unei „tobe vorbitoare” către Coasta de Fildeș, pe care trupele coloniale o luaseră de la tribul Ebrie în 1916. Toba a ajuns în țara africană în martie.