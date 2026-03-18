Patriarhia avertizează împotriva fraudelor online care folosesc imaginea unor preoți sau călugări

Patriarhia Română le cere credincioșilor să fie atenți la tentativele de fraudă în mediul online, cu conturi pe rețelele de socializare care folosesc imaginea unor presupuși preoți sau monahi ca să ceară bani inclusiv pentru activități nepermise în Biserica Ortodoxă, precum ghicitul și vrăjitoria.

„În contextul apariţiei recente pe reţelele de socializare a unor conturi care pretind, în mod fals, că reprezintă personal clerical şi monahal, şi prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe (ghicitorie, „dezlegări”, „vrăjitorii” sau alte activităţi de natură ocultă), Patriarhia Română atrage atenţia asupra acestor tentative de fraudă”, se spune într-un comunicat de presă al patriarhiei.

BOR susține că astfel de manifestări contravin dogmelor creștine și spiritualității ortodoxe, iar asocierea lor cu activitatea Bisericii este falsă.

Credincioșilor li se cere să fie foarte prudenți când li se cer bani de pe conturi cu imaginea unor presupuși preoți sau călugări:

„să nu dea curs solicitărilor de sprijin financiar provenite din surse neoficiale, neverificabile şi care promovează practici contrare învăţăturii de credinţă, în timp ce pretind o falsă afiliere la Biserica Ortodoxă Română;

să verifice autenticitatea paginilor sau conturilor care invocă numele unor mănăstiri sau parohii, dar şi ale unor pretinşi clerici sau monahi;

să se adreseze direct unităţilor bisericeşti cunoscute sau site-urilor oficiale atunci când doresc să ofere sprijin material;

să semnaleze autorităţilor competente eventualele cazuri de fraudă.”

Comunicatul Patriarhiei Române vine după ce la începutul lunii martie, o femeie de 35 de ani a fost reţinută şi ulterior plasată sub control judiciar sub acuzaţia de înşelăciune, după ce ar fi obţinut 6.700 de lei de la un bărbat sub pretextul efectuării unor ritualuri religioase în vederea împăcării cu iubita sa. Bărbatul a luat legătura cu „pretinsa măicuţă” prin intermediul unui site, potrivit Agerpres.