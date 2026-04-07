Patriarhul Daniel: „Mircea Lucescu – un antrenor performant și un creștin evlavios și darnic”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis, marţi, un mesaj la trecerea la cele veşnice a lui Mircea Lucescu, despre care afirmă că este o personalitate de seamă a sportului românesc şi internaţional, un antrenor performant şi un creştin evlavios şi darnic, transmite Agerpres.

„Am primit cu profundă întristare vestea trecerii din această viaţă a domnului Mircea Lucescu, personalitate de seamă a sportului românesc şi internaţional. De-a lungul activităţii sale rodnice, domnul Mircea Lucescu s-a remarcat prin dăruire, responsabilitate şi profesionalism, contribuind în mod semnificativ la promovarea valorilor autentice ale sportului. A fost apreciat în mod deosebit pentru tactul său pedagogic, cultura sa deosebită şi comunicarea deschisă şi onestă”, afirmă Patriarhul într-un comunicat intitulat „Un antrenor performant și un creștin evlavios și darnic”.

În ceea ce priveşte relaţia cu Biserica, Patriarhul BOR subliniază că Lucescu „a avut o contribuţie însemnată la darea în folosinţă pentru comunitatea română rezidentă în Istanbul, în anul 2004, a bisericii Sfânta Muceniţă Paraschevi din cartierul Haskoy”.

„Biserica Ortodoxă Română i-a arătat recunoștință”

„Această biserică a fost rezidită din temelie de Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, în anul 1692, şi a beneficiat de ample lucrări de restaurare după anul 2004, inclusiv prin purtarea de grijă a domnului Mircea Lucescu şi a întregii sale familii. În acelaşi timp, domnia sa a ajutat şi alte biserici din România, iar Biserica Ortodoxă Română i-a arătat recunoştinţă atât prin pomenirea în rugăciune, cât şi prin oferirea unor ordine sau distincţii bisericeşti”, se arată în mesajul Patriarhului.

Între distincţiile primite se evidenţiază Ordinul Crucea Patriarhală acordat de Patriarhul Teoctist, în timpul vizitei sale la Istanbul, în anul 2004.

De asemenea, ca semn al recunoştinţei Bisericii Ortodoxe Române pentru ajutorul oferit misiunii ei de-a lungul timpului, cât şi ca apreciere a rezultatelor din cariera de sportiv şi antrenor a acestuia, la începutul acestei luni i-a fost oferit Ordinul Credinţă şi Comuniune al Patriarhiei Române.

„În aceste momente de durere pentru familia domniei sale, pentru prietenii şi cei apropiaţi, dar şi pentru toţi cei care l-au cunoscut şi preţuit, ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul robului Său Mircea în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi, iar celor îndoliaţi să le dăruiască mângâiere şi întărire sufletească. Veşnica lui pomenire din neam în neam!”, a mai transmis Patriarhul Daniel.

Mircea Lucescu a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Avea 80 de ani.