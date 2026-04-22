„Patriot în loc de Porsche”: Germania își sacrifică identitatea industrială

Producătorii auto germani nu mai fabrică doar mașini, ci și arme .

Federația Industriilor Germane (BDI) nu se mai așteaptă la o creștere în Germania în acest an, ci în cel mai bun caz la rezultate stagnante.

„Producția industrială din Germania a scăzut în fiecare an din 2022”, a declarat președintele Asociației Industriașilor Germani, Peter Leibinger. „Pentru 2026, nu ne mai așteptăm la o redresare, ci mai degrabă la o stagnare”, subliniază el cu un pesimism evident, amintind de recenta sa prognoză de creștere de cel mult 1%, spune acesta, citat de presa din Grecia.

.Principalul motiv pentru estimările pesimiste este incertitudinea cauzată de Războiul din Golf. Pe de o parte, prețurile la energie au crescut semnificativ. Pe de altă parte, există întârzieri în livrarea materiilor prime importante, deoarece navele nu pot traversa Strâmtoarea Ormuz.

Dacă perturbările transporturilor vor continua mult mai mult, Federația Industriilor Germane preconizează că producția manufacturieră ar putea scădea pentru al cincilea an consecutiv. „Producția rămâne semnificativ sub nivelurile anterioare, cu o utilizare a capacității de puțin peste 78%”, spun participanții la piață. Institutele de cercetare economică de top din Germania și-au redus deja semnificativ previziunile economice pentru acest an.

Economia germană trebuia să se redreseze până în 2026. Guvernul cancelarului Merz cheltuiește miliarde de euro pentru apărare și modernizarea infrastructurii. Însă „impulsul investițiilor” așteptat nu a adus încă rezultatul dorit.

Scăderea profiturilor în industria auto

„Presiunea asupra industriei rămâne – și este în creștere”, a declarat Leibinger. Industria germană se confruntă cu cea mai mare criză de la al Doilea Război Mondial încoace. Potrivit Wall Street Journal, care citează cifre ale guvernului federal, 15.000 de locuri de muncă se pierd în fiecare lună.

Industria auto a fost afectată în mod deosebit, suferind pierderi semnificative de profit.

Mercedes-Benz a raportat o scădere de 49% a profiturilor pentru 2025, Volkswagen o scădere de 44%, anunțând planuri de a reduce 50.000 de locuri de muncă până în 2030. Porsche a fost lovită și mai puternic: profitul său operațional a scăzut cu un uimitor 98%.

O analiză EY a celor mai mari 19 producători auto din lume arată că producătorii germani au avut rezultate mult mai proaste: aceștia au înregistrat o scădere de 4,1% a veniturilor, comparativ cu concurenții lor internaționali, care au înregistrat o creștere generală de 0,6%. Profiturile operaționale ale producătorilor germani au scăzut cu aproximativ 44%.

Arme în loc de mașini

Calea de ieșire? Producătorii auto germani nu mai fabrică doar mașini, ci și arme. Schimbările de reglementare din Germania și UE au îmbunătățit accesul companiilor de apărare la piețele de capital. Conform raportului EY, programele de finanțare publică și contractele guvernamentale au deblocat aproape un trilion de euro în fonduri pentru apărare, iar Berlinul intenționează să investească aproximativ 355 de miliarde de euro în apărare până în 2040.

Conform cifrelor oficiale, aproximativ 90% din capitalul de risc european pentru tehnologia de apărare este deja canalizat către companii germane.

Schaeffler, unul dintre principalii furnizori pentru fabricile auto din lume, cu vânzări de 24 de miliarde de euro și peste 100.000 de angajați, produce acum motoare pentru drone, sisteme integrate pentru vehicule blindate și componente pentru forțele aeriene.

Klaus Rosenfeld, directorul general al Schaeffler, a declarat pentru Wall Street Journal: „O tendință semnificativă în economia germană este aceea că oamenii se întreabă mult mai des decât înainte: «Cum putem reface ceea ce am neglijat în ultimii ani – și anume, recâștigarea capacității de a ne apăra?» – și exact asta facem.”

Motoare pentru rachete Patriot

Producătorul de motoare Deutz, cu o vechime de 162 de ani, s-a transformat într-o mașinărie de război. Acum furnizează componente pentru rachetele Patriot folosite de Arabia Saudită, precum și pentru vehicule aeriene fără pilot și vehicule blindate. În acest context, Deutz a înregistrat o creștere de 13% a vânzărilor anul trecut.

La rândul său, Volkswagen poartă discuții cu compania israeliană de apărare Rafael pentru a produce componente pentru Iron Dome, sistemul de apărare aeriană al Israelului.

Ministrul german de finanțe, Katharina Reiche, lansează sloganul: „Europa trebuie să fie capabilă să se apere, iar asta înseamnă și crearea unei industrii puternice de securitate și apărare pe care să ne putem baza”.

Dependența de China

Călcâiul lui Ahile al industriei germane de apărare rămâne însă aprovizionarea cu materii prime din China. Beijingul controlează lanțuri cheie de aprovizionare cu metale legate de apărare și pământuri rare, cum ar fi tungstenul, al cărui preț a crescut de la sub 400 de dolari la peste 2.200 de dolari pe tonă.

Cu toate acestea, riscurile geopolitice din lanțurile de aprovizionare sunt foarte susceptibile de a pune la încercare și industria de apărare.