Patron din HoReCa: „Românii sunt mai săraci și nu prea mai ies la restaurant”/ „Litoralul românesc a fost catastrofal”

Patronii români din HoReCa se tem că aproximativ 15-20% dintre business-urile din domeniu vor intra în faliment în anul 2026, iar unul dintre motive este faptul că „românii sunt mai săraci și nu prea mai ies la restaurant”, a declarat, joi, președintele executiv al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR), Călin Cozma.

Citiți mai mult StartupCafe.ro.