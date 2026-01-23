Patronul barului din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit în incendiu, eliberat pentru o cauțiune de 200.000 de franci elvețieni

Proprietarii barului „Le Constellation” din Crans-Motana, Jacques și Jessica Moretti, sosind la audierea din 9 ianuarie 2026. Credit: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Un tribunal din cantonul elvețian Valais a ordonat vineri punerea în libertate sub cauțiune a lui Jacques Moretti, co-proprietar împreună cu soția sa al barului din stațiunea de schi Crans-Montana, unde un incendiu a provocat 40 de morți, printre care și un român, iar alte 116 persoane au fost rănite, transmite AFP, conform Agerpres.

După achitarea unei cauțiuni de 200.000 de franci elvețieni (circa 215.000 de euro), tribunalul a anunțat că „a ridicat detenția provizorie” aplicată lui Jacques Moretti, fără a preciza dacă acesta a fost pus deja în libertate.

Cuplul de cetățeni francezi Jacques și Jessica Moretti sunt principalii acuzați în anchetă.

Ca și pentru Jessica Moretti, care a rămas în libertate, tribunalul i-a impus lui Jacques Moretti măsuri menite să „contracareze riscul de a fugi”.

Potrivit tribunalului, este vorba despre „măsuri clasice” precum interdicția de a părăsi teritoriul elvețian, obligația de a preda toate documentele de identitate Ministerului Public, obligația de a se prezenta zilnic la un post de poliție și cea de a achita „garanții” de 200.000 de franci elvețieni.

Jacques Moretti era în detenție provizorie din data de 9 ianuarie.

Privarea de libertate fusese cerută de avocații familiilor victimelor, foarte critice față de modul în care autoritățile cantonale derulau procedura și mai ales față de libertatea acordată cuplului de proprietari.

Reamintind că „orice arestat beneficiază de prezumția de vinovăție” până la o eventuală condamnare, tribunalul a subliniat că „principiul cardinal în procedura penală elvețiană este că arestatul rămâne în libertate până la judecarea sa”.

„Detenția provizorie la care a fost supus până azi arestatul nu a avut scopul de a-l pedepsi deja”, a adăugat tribunalul.

Incendiul din barul „Le Constellation”, ale cărui victime au fost mai ales adolescenți și tineri adulți, a fost provocat, conform anchetei, de artificii care au inflamat spuma insonorizantă cu care era izolat plafonul subsolului barului.

Ancheta ar trebui să clarifice circumstanțele exacte ale incendiului, respectarea normelor de către proprietari și diferitele responsabilități. Primăria din Crans-Montana a recunoscut recent că din 2019 nu mai fusese efectuată nicio inspecție de securitate și anti-incendiu la barul „Le Constellation”, o declarație care a provocat consternarea unor familii.

În calitate de proprietari ai localului, soții Jacques și Jessica Moretti fac obiectul unei anchete penale pentru „omor din neglijență, leziuni corporale din neglijență și incendiu din neglijență”.

Ei au fost audiați marți și miercuri de justiția cantonului Vaud.

„Cele două audieri au durat peste zece ore fiecare, în prezența a 30 de avocați, dintre care unii au putut să pună întrebări, dar care o vor putea face toți în cursul audierilor ulterioare”, a indicat vineri Ministerul Publc din Vaud într-un comunicat, fără a preciza când acestea vor avea loc.