Românul dat dispărut după incendiul din Crans-Montana, declarat mort de autoritățile elvețiene / Precizările MAE

Un român în vârstă de 18 ani se numără printre cei 40 de tineri care au murit în incendiul care a avut loc în noaptea de Revelion la Crans-Montana, a anunțat, duminică, Poliția cantonală din Valais. MAE confirmă că este vorba de românul a cărei dispariție a fost semnalată după tragedia din barul elvețian.

Au fost identificate 16 noi victime ale incendiului, iar cadavrele acestora au fost predate familiilor, a anunțat Poliția cantonală din Valais, pe site-ul său. Este vorba de patru elvețience, în vârstă de 18 ani, două de 15 ani și una de 14 ani, șase elvețieni în vârstă de 31 de ani, 20 de ani, 18 ani, 17 ani și doi de 16 ani, doi italieni în vârstă de 16 ani, un cetățean cu dublă naționalitate (italiană și emiratelor arabe unite) în vârstă de 16 ani, un român în vârstă de 18 ani, un francez în vârstă de 39 de ani și un turc în vârstă de 18 ani.

Până în prezent, au fost identificați 24 de decedați, mai transmite Poliția cantonală din Valais, care preciează că măsurile în curs vizează identificarea tuturor victimelor, decedate sau rănite.

Ce a transmis MAE

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat.

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente, a precizat sursa citată.

De asemenea, a transmis condoleanțe familiei îndoliate și le-a amintit cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: telefon call-center: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.