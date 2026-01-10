Patronul barului din Crans-Montana, noi dezvăluiri în fața anchetatorilor: Ușa de serviciu era încuiată / Ce a spus despre spuma de pe tavan

Managerul barului „Le Constellation” din Crans-Montana, unde în noaptea de Revelion a avut loc un incendiu soldat cu moartea a 40 de persoane, a recunoscut în fața anchetatorilor că ușa de serviciu de la parterul localului era încuiată din interior în noaptea tragediei și că el însuși înlocuise spuma de pe tavan care a luat foc, potrivit RTS.

Proprietarul localului a declarat în fața anchetatorilor că el a descuiat ușa, din exterior, și a văzut mai multe trupuri neînsuflețite în zona ușii. Jacques Moretti a spus că nu știe de ce era încuiată ușa.

Când a fost întrebat de anchetatori, Moretti a spus că el însuși înlocuise spuma din tavan. Patronul barului a afirmat că a scos vechea spumă folosită pentru izolația acustică a tavanului și a înlocuit-o cu una achiziționată de la magazinul de bricolaj Hornbach.

RTS scrisese că personalul barului era conștient care sunt riscurile legate de spumă. În noaptea de Revelion dintre 2019 și 2020, un chelner îi avertizase pe clienți că există riscul să ia foc izolația fonică a tavanului.

Jacques Moretti, care ține barul din stațiunea elvețiană Crans-Motana alături de soția lui, a fost arestat preventiv vineri. Presa elvețiană a scris că autoritățile au decis să introducă o măsură preventivă doar în cazul lui, nu și al soției, deoarece au considerat că există riscul să fugă din țară.

Decizia de a-l plasa în arest preventiv a fost luată la nouă zile după tragedia din noaptea de Revelion. În urma incendiului care a cuprins barul „Le Constellation” din Crans-Montana au murit 40 de persoane, printre care și un român. Au fost rănite alte 116 persoane.

Liderul cantonului elvețian Valais, Mathias Reynard, a declarat sâmbătă că autoritățile specializate nu au inspectat timp de șase ani barul.