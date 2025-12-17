Patru ani de procese, judecător schimbat când era în pronunțare și sentință amânată de 23 de ori. Cum a fost tergiversat procesul unui secretar de stat cercetat de DNA

Dosarul în care este judecat Ionel Minea, fost secretar de stat PSD în Ministerul Transporturilor în guvernele Mihai Tudose și Viorica Dăncilă, a fost trimis în judecată de DNA în 2021, însă nu a fost soluționat nici până acum de Tribunalul Ilfov. Magistratul de caz a fost mutat la un penitenciar, ca judecător delegat, când urma să pronunțe decizia. Al doilea judecător a reluat procesul de la zero și a rămas în pronunțare în 17 februarie, însă de atunci au fost amânări succesive. În 18 decembrie este programat un nou termen pentru pronunțarea deciziei.

Surprins de radar cu 201 km/h pe autostradă, secretarul de de stat și-a pus șeful de cabinet să ia vina asupra lui, conform DNA.

De-a lungul celor 4 ani de procese, instanța i-a schimbat încadrarea juridică într-o infracțiune mai blândă față de cea cu care DNA l-a trimis în judecată.

Potrivit Codului de procedură penală, termenul maxim pentru redactarea unei hotărâri judecătorești este de 30 de zile.

Fostul secretar de stat Ionel Minea a fost trimis în judecată de DNA pentru „instigare la abuz în serviciu” și „instigare la fals intelectual”. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Ilfov la finalul anului 2021 și a fost repartizat judecătorului Răzvan Păstilă, fostul președinte al Secției Penale, potrivit încheierilor de ședință. Parcursul inițial al procesului nu indica o judecată de lungă durată: audierea martorilor a fost ritmică, iar probele s-au administrat în termen.

Minea a obținut o primă victorie în instanță la doi ani de la trimiterea în judecată, în 24 aprilie 2023. Atunci, judecătorul a decis excluderea tuturor probelor „obținute nelegal”, invocând o decizie a Curții Constituționale. Era vorba despre raportările de date comunicate de compania de telefonie mobilă, care arătau că telefonul lui Minea a fost localizat pe Autostrada Soarelui în momentul în care mașina de serviciu a acestuia a fost surprinsă de radar rulând cu 201 kilometri la oră.

După ce dosarul a rămas fără una dintre probele-cheie, la două zile distanță, Ionel Minea a cerut schimbarea încadrării juridice. Avocatul său a susținut solicitarea, indicând un alt caz cunoscut de substituire de identitate – cel a generalului Cristian Radu, fostul adjunct a lui Raed Arafat, care și-a pus șoferul să își asume un accident în locul său, potrivit încheierii de ședință a Tribunalului Ilfov din 26 aprilie 2023.

Avocatul, arată încheierea, a indicat cazul generalului Radu, subliniind că, deși dosarele sunt similare, abordarea anchetatorilor a fost diferită. Pentru instigarea la abuz în serviciu, infracțiunea cea mai gravă reținută în cazul lui Minea, limitele de pedeapsă sunt cuprinse între 2 și 7 ani, potrivit Codului Penal, în timp ce la fals intelectual, infracțiunea cea mai gravă reținută în cazul fostului adjunct al lui Raed Arafat, limitele de pedeapsă sunt între 1 și 5 ani.

După două luni, judecătorul Păștilă a decis schimbarea acuzației într-una mai blândă. Din cele două infracțiuni pentru care a fost trimis în judecată Ionel Minea – instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual – judecătorul a decis că inculpatul trebuie judecat doar pentru instigare la fals în declarații.

Judecătorul de caz, delegat la penitenciar când era în pronunțare

Dosarul Minea a ratat pronunțarea pe fond în iunie 2023, din cauza protestelor magistraților. Și atunci, magistrații au blocat activitatea, pe fondul nemulțumirilor legate de reforma pensiilor de serviciu.

Reluat după vacanța judecătorească, procesul a fost finalizat în 18 octombrie 2023, când judecătorul a rămas în pronunțare, amânând verdictul inițial pentru luna decembrie, apoi pentru luna ianuarie 2024.

Judecătorul Păștilă nu a mai apucat însă să pronunțe sentința în dosarul pe care l-a judecat timp de doi ani, fiind delegat la Penitenciarul Slobozia.

HotNews a solicitat Tribunalului Ilfov lămuriri în legătură cu desemnarea judecătorului Păștilă ca judecător delegat, însă instituția nu a răspuns solicitării. Surse judiciare au precizat că numirea unui judecător de tribunal, chiar a celui care conduce secția penală, într-o astfel de funcție nu reprezintă o uzanță. De regulă, în astfel de posturi sunt detajați magistrați de judecătorii, în a căror competență intră soluționarea cererilor privind eliberarea condiționată.

Al doilea judecător

La finalul lunii ianuarie 2024, președintele Secției Penale a Tribunalului Ilfov, judecătorul Constantin Ioan Dari a anunțat repunerea pe rol a dosarului Minea, pentru cerecetarea judecătorească. Procesul a fost reluat astfel de la zero.

În 16 octombrie 2024 s-a terminat și cercetarea judecătorească a magistratului Dari, care a rămas în pronunțare.

După șapte amânări ale sentinței, în 20 decembrie 2024 judecătorul Dari a decis să repună dosarul pe rol, pentru a pune în discuție din nou încadrarea juridică. În februarie 2025, a rămas din nou în pronunțare, iar de atunci și până în prezent, sentința în dosarul Minea a fost amânată de 23 de ori. Următorul termen pentru pronunțarea deciziei este stabilit pentru 18 decembrie.

Dosarul fostului secretar de stat Ionel Minea nu reprezintă o speță juridică complexă, care să justifice un parcurs atât de lung în justiție, au spus mai mulți avocați, consultați de HotNews.

„Raportându-ne la infracțiunile deduse judecății, un astfel de caz nu poate fi considerat o speță de complexitate ridicată. Nu este un caz care să presupună expertize, suplimente de expertiză sau volum mare de martori, așa cum se întâmplă în dosarele mari de corupție sau de crimă organizată care justifică un parcurs juridic lung. Desigur, una dintre cauzele amânărilor hotărârilor o poate reprezenta încărcătura cu dosare a magistraților, dar situația aceasta este valabilă la majoritatea instanțelor”, a explicat unul dintre avocații consultați de HotNews, care nu a dorit declinarea identității.

Potrivit Codului de procedură penală, termenul maxim pentru redactarea unei hotărâri judecătorești este de 30 de zile. Recent, Parchetul General a decis trimiterea în judecată a judecătoarei Monica Claudia Cipariu de la Tribunalul București, pentru că a întârziat 5 ani redactarea unei hotărâri într-un dosar de tentativă de omor. Magistratul, semnala și CSM, avea peste 800 de hotărâri la care înregistra întârzieri majore în redactare.

Acuzațiile DNA împotriva fostului secretar de stat de la Transporturi

Fost secretar de stat în perioada 2017-2019, Ionel Minea a fost pus sub acuzare de procurorii DNA în urma unui incident din ianuarie 2019. O mașină a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța a fost surprinsă de radar rulând pe Autostrada Soarelui cu 201 km/h. La volan se afla Minea, conform DNA. Când polițiștii au trimis adresă pentru a li se comunica cine s-a aflat la volan, Minea i-a cerut însă șefului său de cabinet, Dumitru Nistor Stejărel, care se afla la sediul ministerului, să-și asume contravenția.

Pus sub acuzare de procurori, Stejărel a recunoascut că nu el era la volan, ci secretarul de stat, dar spus că a fost constrâns psihic de Minea să își asume el vina.

Dumitru Nistor Stejărel a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, fiind condamnat în martie 2022 la 2 ani și 2 luni închisoare pentru. Ionel Minea a contestat încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat de fostul său subaltern, însă în decembrie 2022 Curtea de Apel București i-a respins contestația ca fiind inadmisibilă.