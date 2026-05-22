Patru bărbaţi implicaţi în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei au fost reţinuţi

Patru bărbaţi implicaţi în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei, dintre două grupuri de români şi ucraineni, aceştia din urmă veniţi pentru concertul de la Bucureşti al cântăreţului bielorus Max Korzh, au fost reţinuţi, scrie News.ro.

Poliţia Capitalei a menţionat că poliţiştii Secţiei 27 au fost sesizaţi de către jandarmi cu privire la un conflict izbucnit între mai multe persoane de naţionalitate română şi ucraineană, la o adresă din Sectorul 3, Bucureşti.



„Din verificările efectuate la faţa locului a rezultat că doi bărbaţi, cetăţeni străini, în vârstă de 29 şi 51 de ani, au fost agresaţi fizic de alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33 şi 39 de ani, prin loviri cu obiecte contondente la nivelul capului. În urma incidentului, bărbatul de 51 de ani a suferit vătămări corporale, necesitând îngrijiri medicale. În contextul conflictului, toate persoanele implicate au exercitat acte de violenţă reciproc, constând în îmbrânceli, agresiuni fizice şi aruncarea unor obiecte de mobilier aparţinând societăţilor comerciale din proximitate, fapte desfăşurate în spaţiul public, susceptibile să tulbure ordinea şi liniştea publică”, a arătat sursa citată.

Pe baza probatoriului administrat, cei patru bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale.

Două grupuri de români şi ucraineni, aceştia din urmă veniţi pentru concertul de la Bucureşti al cântăreţului bielorus Max Korzh, s-au luat la bătaie în Centrul Vechi al Capitalei, unul dintre ucraineni fiind rănit şi având nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat la Spitalul Universitar, iar ceilalţi scandalagii au fost audiaţi la Secţia 27 Poliţie.

Conflictul a fost sesizat poliţiştilor vineri dimineaţă, în jurul orei 3.00, de către jandarmii bucureşteni, care au reuşit să-l aplaneze. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, românii sunt membri ai grupului de motociclişti Gremium.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Potrivit unor surse judiciare, conflictul a avut loc în faţa unui club de pe strada Covaci, din Centrul Vechi al Capitalei.

„Cetăţenii ucraineni sunt fani veniţi în România pentru concertul cântăreţului bielorus Max Korzh, de sâmbătă, de pe Arena Naţională, iar românii sunt membri ai grupului de motociclişti Gremium”, precizează sursele citate.