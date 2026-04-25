Patru fete din Indonezia amenință dominația K-pop în trendurile muzicale: „Cine sunt aceste dive?”

O nouă formație de fete crește în popularitate pe platformele muzicale și cele de social media, dar de data aceasta trupa nu provine din Coreea de Sud, ci din Indonezia, scrie CNN.

No Na, trupa pe care o formează Esther, Baila, Christy și Shaz, a dat lovitura pe Spotify și YouTube cu piesa „Work”, devenită virală, cu peste 9 milioane de vizualizări, în doar două luni, pe fiecare dintre platforme.

Piesa a generat și un challenge pe rețelele de socializare, imediat după apariția ei, în care utilizatorii imitau mișcările de dans din videoclip ale indoneziencelor.

„Nu știam că muzica pop din Indonezia poate fi așa!”, „Stai, cine sunt aceste dive?”, sunt reacțiile a două postări virale pe X, care popularizează piesa.

Într-un interviu pentru CNN, cele patru fete spun că vor să-și promoveze țara în întreaga lume, explicând că în aparițiile și videoclipurile lor inserează diverse simboluri naționale, inclusiv batikul indonezian – o artă tradițională de vopsire a materialelor folosind ceară fierbinte.

Muzica lor, cu versuri în limba engleză (ocazional cu limbaj licențios), atrage publicul din Occident și datorită instrumentelor pe care le folosește, unele pe care acesta nu le-au mai auzit până acum, spun cântărețele.

„Am mers pe ceva ce le sună familiar oamenilor, dar am adăugat și elemente indoneziene. Cred că e un mod eficient de a atrage public mainstream, dar și de a ne păstra identitatea națională prin muzica noastră”, a declarat Esther.

Născute și crescute în Indonezia, membrele trupei s-au mutat în urmă cu câțiva ani în Los Angeles, SUA, pentru a forma No Na, debutând în muzică sub acest nume în mai 2025.

De la început, ele au scos în evidență originea lor indoneziană, inclusiv prin numele ales pentru trupă – No Na, care în limba lor maternă înseamnă „domnișoară”.

„De fiecare dată rugăm echipa să includă elemente din cultura indoneziană, fie că e vorba de haine, muzică sau coregrafie”, spune Shaz, cea mai tânără membră a trupei. Toate fetele au vârste până în 30 de ani.

Un element central este identitatea „fetei de pe insulă”, Indonezia fiind o țară formată din peste 17.000 de insule.

„Conceptul «fata de pe insulă» descrie pe cineva care este mai jucăuș, fără griji, care nu ia lucrurile prea în serios și trăiește clipa. Mi-aș dori ca oamenii care ne ascultă muzica să se simtă exact așa”, a mai spus Esther.