Patru foști judecători de la instanța supremă, printre care și fosta președintă Corina Corbu, numiți notari fără examen

Cei patru judecători apar în fotografii publicate de Ministerul Justiției, care anunță într-un comunicat intrarea lor în notariat, fără niciun examen, asa cum prevede, în prezent, statutul magistraților. Camera Deputaților a votat recent eliminarea acestui privilegiu, iar proiectul se află acum la Senat care este for decizional în acest caz.

Este vorba despre fosta președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Corina Corbu, fostul președinte al CSM, Marian Budă, și fosta judecătoare Alexandra Rus, singurul magistrat din dosar care s-a opus condamnării lui Dragnea. Cel de-al patrulea magistrat numit notar este Mirela Vișan, potrivit G4Media

Toți cei patru judecători au ieșit la pensie în ultimul an.

Ministerul Justiției a anunțat joi intrarea în notariat a patru foști magistrați ai Înaltei Curți de Casație și Justiției. În comunicat, instituția scrie despre „experiența profesională deosebită dobândită de noii notari publici în cadrul instanței supreme, precum și competența, rigoarea și responsabilitatea care au caracterizat parcursul acestora în magistratură”.

Deși oficialii Ministerului Justiției nu au indicat numele celor patru magistrați, a publicat fotografii de la eveniment în care sunt surprinși protagoniștii.

În imaginile publicate de Ministerul Justiției apar două figuri publice cunoscute în justiție: fosta președintă a ICCJ, Corina Corbu, și fosta judecătoare Alexandra Rus.

Corina Corbu, predecesoarea Liei Savonea

Corina Corbu s-a pensionat în august 2025, cu câteva zile înainainte de a împlini 53 de ani. La scurt timp după ce a ieșit din sistem, a intrat în avocatură, casa de avocatură Mușat&Asociații anunțând cooptarea sa. Ea figurează și în prezent ca fiind membră a Baroului București.

Corina Corbu a condus instanța supremă timp de două mandate, din 2019 până în 2025, când în funcție i-a urmat judecătoarea Lia Savonea.

Judecată pentru favorizarea infractorului. A dat apoi statul în judecată și a câștigat

Anterior numirii la conducerea instanței supreme, Corbu a fost suspendată din magistratură, fiind judecată pentru favorizarea infractorului. A fost trimisă în judecată în iulie 2014 alături de alți trei judecători, doi avocați, un șofer și un om de afaceri, sub acuzația de complicitate la favorizarea făptuitorului, fiind acuzată de DNA că i-ar fi spus unei alte inculpate din dosar că este interceptată de procurori.

La finalul procesului a fost declarată nevinovată. După ce a obținut achitarea definitivă, Corina Corbu a dat statul român în judecată solicitând 5 milioane de euro daune morale. A obținut la Tribunalul București 500.000 de lei despăgubiri, ulterior Curtea de Apel reducând cuantumul daunelor la 200.000 de lei.

Alexandra Rus, judecătoarea care s-a opus condamnării lui Dragnea

O altă judecătoare cunoscută care apare în imaginile de la Ministerul Justiției este Alexandra Rus, care s-a pensionat în octombrie 2025. Rus este judecătoarea care s-a opus condamnării lui Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. Rus a vrut rejudecarea procesului, însă ceilalți 4 magistrați din complet l-au condamnat pe fostul lider PSD la 3 ani și jumătate cu executare.

Numele judecătoarei Alexandru Rus este și el legat de fosta șefă DIICOT Alina Bica. În 2019, judecătoarea Rus a făcut opinie separată în sensul achitării Alinei Bica, condamnată ulterior la 4 ani de închisoare cu executare.

De asemenea, judecătoarea Rus a făcut parte din completul care a decis achitarea judecătoarei Ruxandra Popescu de la Judecătoria Sinaia, magistrat condamnat în primă instanță la patru ani închisoare.

Ceilalți doi magistrați, intrați în rândul notarilor, sunt fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Marian Budă, ieșit la pensie în august anul trecut, și fosta judecătoare Mirela Vișan, fostă judecătoare la Secţia Civilă a ÎCCJ, pensionată în luna martie a acestui an.

Deputații au eliminat privilegiul

În prezent, foștii judecători ai ICCJ pot intra în avocatură și notariat fără examen.

Statutul magistraților prevede că „judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care au funcționat cel puțin 5 ani la această instanță și care au fost eliberați din funcție din motive neimputabile, pot opta pentru intrarea în avocatură sau notariat, fără examen sau concurs”.

Camera Deputaților a adoptat în luna februarie a acestui an o propunere legislativă prin care acest privilegiu a fost abrogat.

Iar, în aprilie, Camera Deputaților a adoptat tacit modificarea Statutului magistraților. Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii care nu este de acord cu eliminarea acestui privilegiu pentru magistrații ICCJ.

Prin inițiativă se urmărește eliminarea acestei excepții și readucerea accesului în cele două profesii sub regulile generale prevăzute de legile lor speciale.

În expunerea de motive scrie că soluția actuală creează un tratament privilegiat și afectează coerența legislativă, întrucât avocatura și notariatul au propriile condiții de admitere și propriile mecanisme de verificare profesională, potrivit juridice.ro

Tot din aprilie, propunerea legislativă a fost înaintată Senatului care este for decizional.