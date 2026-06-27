Patru seriale de top s-au întors în streaming. Inclusiv un titlu Netflix care a împărțit opiniile

Cei care vor să se refugieze în fața micilor ecrane ca să scape de canicula de afară au o ofertă mai bogată decât de obicei. Ultimele zile ale lunii iunie marhează întoarcerea unor seriale de reper ale HBO Max, Disney+, SkyShowtime și Netflix.

Titlul care are probabil nevoie de cele mai puține prezentări este „Casa Dragonului”, primul serial „spin-off” inspirat de extrem de populara serie „Urzeala tronurilor” (Game of Thrones) și din opera autorului american George R.R. Martin.

Lansat în 2022, când a stabilit un nou record de audiență pentru HBO, serialul a ajuns acum la sezonul cu numărul trei. Ryan Condal, unul dintre creatorii și coordonatorul general al noului serial, a promis înainte de lansarea sezonului trei „probabil cel mai nebun episod de televiziune realizat vreodată”. El s-a referit la Bătălia de la Gullet, cu care se deschide noul sezon.

Cum fanii „Game of Thrones” vor ști, desigur, sezonul trei al „Casei dragonului” a fost lansat în streaming pe HBO Max la începutul acestei săptămâni. Restul celor 7 episoade pe care le va avea vor apărea la distanță de o săptămână între ele, în fiecare zi de luni.

HBO a anunțat încă din 2024 că al treilea sezon va fi urmat de încă unul, care va încheia seria.

Apreciatul serial „Ursul” s-a întors în streaming pe Disney+

Cu câțiva ani în urmă, Disney+ avea reputația că e platforma de streaming cu cea mai bună ofertă de filme și seriale pentru familii, la care se adaugă producțiile „Star Wars” și Marvel. Apoi, un număr de seriale cu atracție mai largă a început să schimbe lucrurile.

Primul dintre ele a fost probabil „Ursul” (The Bear), despre un bucătar de „haute cuisine” care se întoarce acasă să conducă restaurantul fast food al familiei după moartea fratelui său. Serialul lansat în 2022 s-a dovedit un succes atât în rândul publicului, cât și printre criticii de film. În primele trei sezoane, „The Bear” a câștigat 21 de Premii Emmy, considerate „Oscarurile televiziunii”.

Printre acestea s-a numărat inclusiv trofeul pentru cel mai bun serial de comedie în 2023, unul dintre cele 10 Premii Emmy obținute în acel an. Premii de interpretare au fost câștigate de Jeremy Allen White, Jamie Lee Curtis, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Liza Colón-Zayas și Jon Bernthal.

Povestea sezonul 5 al serialului „Ursul” începe imediat după evenimentele din finalul șocant al celui precedent, în momentul în care Sydney, Richie și Natalie află că Carmy a renunțat la industria restaurantelor și lasă localul în mâinile lor. Spre deosebire de „Casa dragonului”, care va mai avea un sezon, pentru „Ursul” sezonul 5 este și ultimul.

Disney+ a lansat vineri concomitent toate cele 8 episoade ale sale, pe modelul numai bun pentru „bingewatching”, consacrat de Netflix.

Serialul de spionaj „Agenția” a revenit cu un nou sezon pe SkyShowtime

„Agenția” (The Agency) urmărește povestea lui Martian (Michael Fassbender), un agent CIA care trăiește sub acoperire chiar în propria viață, ne spune descrierea oficială a serialului thriller care a revenit pe SkyShowtime cu al doilea său sezon.

„Samia (Jodie Turner-Smith), femeia pe care o iubește, este deținută politic în Sudan, iar el este dispus să facă orice pentru a o salva, chiar și cu prețul trădării. Singura cale de scăpare este, paradoxal, să se afunde și mai adânc în pericol. Martian trebuie să fie permanent pe muchie de cuțit pentru a-și salva iubirea, propria viață și misiunea”, mai afirmă aceasta într-o notă destul de generică.

Însă, pe lângă povestea ce se învârte în jurul spionajului, marea atracție a serialului o reprezintă distribuția sa. Pe lângă Michael Fassbender și Jodie Turner-Turner Smith, în „Agenția” mai joacă actori ca Richard Gere, Jeffrey Wright și Katherine Waterston. George Clooney este producător executiv.

Iar „Agenția” este inspirat de apreciatul serial francez „Le Bureau des Légendes” creat de Éric Rochant pentru Canal+, unde a rulat timp de 5 sezoane. Ca o paranteză, și serialul respectiv poate fi văzut pe SkyShowtime.

Platforma de streaming a lansat la începutul săptămânii primele 3 episoade ale serialului „Agenția”, urmând ca restul de 7 să apară treptat în zilele de luni.

Netflix a lansat al doilea sezon pentru „Avatar: Ultimul războinic al aerului”

Pe Netflix a intrat joi sezonul 2 al unuia dintre serialele în care directorii companiei de streaming și-au pus probabil printre cele mai mari speranțe în ultimii ani. Este vorba de seria „Avatar: Ultimul războinic al aerului”, care a avut premiera în 2024.

„În sezonul 2, după o victorie dulce‑amară, în care salvează Tribul Apelor de Nord de invazia Națiunii Focului, avatarul Aang, Katara și Sokka se regrupează și pornesc într-o misiune de a-l convinge pe misteriosul Rege al Pământului să îi ajute în lupta împotriva înfricoșătorului Stăpân al Focului, Ozai”, ne spune descrierea oficială publicată de Netflix pentru noul sezon.

Serialul este practic o adaptare live-action a popularei serii animate „Avatar: The Last Airbender” produsă și difuzată de Nickelodeon timp de trei sezoane între 2005 și 2008. Serialul original de animație, retransmis ulterior și de alte televiziuni prin licențiere, inclusiv în România, s-a bucurat de o popularitate uriașă la nivel global și e considerat un titlu de reper al culturii pop. A avut inclusiv o serie „spin-off” populară numită „The Legend of Korra”.

Cine a crescut în anii 2000 le cunoaște foarte probabil pe ambele, deși în SUA și alte țări el a atras și un public mai în vârstă, de adolescenți și tineri adulți. Drept urmare, Netflix a alocat adaptării sale live-action un buget consistent, care se vede în valorile de producție fără cusur. Potrivit presei de la Hollywood, acesta s-ar fi ridicat la 120 de milioane de dolari, apropiat de cel al unora dintre cele mai scumpe serii pe care Netflix le-a realizat vreodată.

Însă adaptarea live-action a Netflix nu a avut parte de o recepție atât de călduroasă din partea criticilor de film și a fanilor pe cât au sperat cu siguranță producătorii și directorii companiei. Principala critică adusă atât de fani pe rețelele de socializare, cât și de critici în recenziile lor, este că povestea și interpretările pur și simplu nu se ridică la nivelul serialului de animație original.

Pe IMDb aproape o treime din notele primite sunt de 10 și 9. Însă, per total, noul serial are o notă medie de 7,2/10 din 86.000 de evaluări. Chiar și așa, e solidă pentru o serie care are încă de la bun început potențialul de a fi divizivă în rândul unei legiuni de fani dedicați. Însă serialul de animație original al Nickelodeon are o notă medie absolut stelară de 9,3 / 10 din aproape 450.000 de evaluări publicate pe IMDb.

Netflix a lansat joi toate cele 8 episoade ale sezonului 2 al serialului său live-action „Avatar”, după ce a anunțat anterior că a comandat deja și un al treilea sezon.

FOTO articol: Rafael Henrique / Dreamstime.com.