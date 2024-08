„Trimiteți un corb”: HBO a anunțat ce se va întâmpla cu serialul său fanion

„Trimiteți un corb: A fost confirmat în sfârșit câte sezoane va avea House of the Dragon (Casa Dragonului) pe HBO”, scrie revista Variety cu referire la serialul fanion al televiziunii americane.

Ryan Condal, unul dintre creatorii serialului House of the Dragon și showrunner-ul său, a fost cel care a anunțat la o conferință de presă organizată luni seara că seria spin-off bazată pe Game of Thrones (Urzeala Tronurilor) va mai avea două sezoane înainte să se încheie.

Asta înseamnă că House of the Dragon, care a stabilit un record de audiență pentru HBO în momentul lansării sale în august 2022, va avea în total patru sezoane.

Condal a dezvăluit de asemenea că al treilea sezon al serialului este deja scris și că planul este ca pregătirile pentru filmarea sa să înceapă încă din toamna acestui an. Speranța este ca el să poată fi filmat cândva la începutul anului viitor, dacă lucrurile decurg conform planurilor.

Anunțurile au venit în cadrul unei conferințe de presă pe care HBO a organizat-o la doar o zi după marele final al celui de-al doilea sezon al House of the Dragon, serialul său fanion care a fost cap de afiș și în momentul lansării „Max”, platforma de streaming creată pentru a înlocui acum defuncta HBO Max.

Condal a fost întrebat luni și dacă următorul sezon al Casei Dragonului va avea tot 8 episoade, la fel ca al doilea, însă el a ezitat să dea un răspuns categoric, afirmând că nu a discutat încă acest lucru cu șefii HBO. „Aș anticipa doar că cadența serialului va continua să fie aceeași din sezonul 2 în ceea ce privește spunerea dramatică a poveștii”, s-a rezumat el să afirme.

După „House of the Dragon”, HBO lucrează și la un al doilea serial spin-off bazat pe „Game of Thrones”

Anunțurile legate de viitorul serialului House of the Dragon vin după ce la sfârșitul lunii februarie David Zaslav, CEO-ul conglomeratului Warner Bros. Discovery care deține HBO, a dezvăluit în timpul videoconferinței semestriale cu investitorii că următorul serial spin-off bazat pe Game of Thrones va avea premiera înspre sfârșitul anului viitor.

Asta înseamnă foarte probabil că al treilea sezon al House of the Dragon nu va fi lansat mai devreme de 2026, întrucât e puțin plauzibil ca televiziunea americană să intenționeze să difuzeze concomitent sau la scurt timp între ele două seriale din același univers cinematografic.

Rotițele s-au învârtit încet la HBO în contextul dublei greve care a paralizat producția de filme și seriale la Hollywood, televiziunea americană confirmând încă din aprilie 2023 că al doilea serial spin-off bazat pe Game of Thrones a primit oficial unda verde.

Tot atunci am aflat că serialul, la care HBO lucrează alături de George R.R. Martin, se va baza pe seria de nuvele Tales of Dunk and Egg din universul mai larg al A Song of Ice and Fire.

„Cu un secol înainte de evenimentele din ‘Game of Thrones’, doi eroi improbabili au hoinărit prin Westeros… un cavaler tânăr, naiv, dar curajos, Ser Duncan cel Înalt, și scutierul său diminutiv, Egg. Într-o epocă în care dinastia Targaryen încă ocupă Tronul de Fier și amintirile despre ultimul dragon nu au fost încă date uitării, mari destine, adversari puternici și aventuri periculoase îi așteaptă pe acești prieteni improbabili și incomparabili”.

Planurile sunt ca serialul să se numească A Knight of the Seven Kingdoms și ca primul său sezon să aibă 6 episoade.

