Serialul „Casa dragonului” va aduce „echivalentul unui război nuclear” în Westeros, în această lună

Mai sunt doar câteva săptămâni până la revenirea serialului „Casa dragonului” (House of the Dragon), iar toate semnele sugerează că noul sezon va fi cel mai sângeros și mai devastator de până acum, relatează Gizmodo.

Materialele de promovare au strigat „război” și „agonie”, în timp ce Ryan Condal, unul dintre creatorii și coordonatorul general al serialului, a promis „probabil cel mai nebun episod de televiziune realizat vreodată”.

El s-a referit la Bătălia de la Gullet, care urmează să deschidă noul sezon ce va avea premiera pe HBO Max în data de 22 iunie. Vorbind recent la un festival dedicat industriei TV, Condal a subliniat din nou cât de intens va deveni Dansul Dragonilor, mergând până la a folosi comparația cu un război nuclear.

Condal a vorbit despre câte efecte practice sunt implicate în primul episod al sezonului trei, care va aduce la viață, într-un mod spectaculos, acțiunea navală. Totuși, există un alt element al războiului din Westeros din această perioadă care depășește cu mult navele care trag unele în altele: dragonii Targaryen care se înfruntă în flăcări pe cer.

Coordonatorul serialului HBO spune că dragonii sunt echivalentul armelor nucleare

„Există multă acțiune cu dragoni. Sunt unii noi cu care nu am petrecut deloc timp și pe care veți fi foarte încântați să îi vedeți, iar câțiva favoriți mai vechi revin și au parte de mult timp pe ecran și de secvențe pline de acțiune”, a spus Condal, citat de Deadline.

Când sunt implicați dragoni, mizele urcă la un alt nivel, pe care Condal l-a descris folosind limbajul războiului nuclear: „distrugere reciprocă asigurată”.

„Cred că lucrul cu care se confruntă acest serial și cu care serialul original ‘Game of Thrones’ nu s-a confruntat, cel puțin până la final, este această idee că există arme nucleare în joc, iar aceste arme nucleare sunt de ambele părți”, a mai spus Ryan Condal.

„Așadar, ai de fapt acest clasic impas de tip Războiul Rece al distrugerii reciproc asigurate. Desigur, personajele din serial nu ar folosi acești termeni, dar noi, ca public modern, care putem vedea asta, da”, a explicat cineastul american.

Ryan Condal, coordonatorul general al serialului „House of the Dragon”, FOTO: Benjamin Cremel / AFP / Profimedia

Sezonul 3 al „Casei dragonului” va fi penultimul al serialului

În sezonul doi, pe măsură ce Dansul Dragonilor începea, „nimeni nu vrea să facă mutarea majoră care ar dezlănțui furia lui Vhagar sau Daemon, pentru că își dau seama că, dacă lucrurile merg prea departe, nu ar mai rămâne decât cenușă”, a mai afirmat Condal.

„Dar, bineînțeles, asta se acumulează și se tot acumulează, iar la un moment dat dopul sare de pe sticla de șampanie, iar acolo începem noi în sezonul trei”, a rezumat el.

Desigur, distrugerile nu vor fi complete, având în vedere că HBO și Condal anunțaseră încă din 2024 că al treilea sezon al „Casei dragonului” urmează să fie urmat de încă unul. Acesta va fi lansat cel mai probabil în 2028.

La începutul acestui an, HBO a lansat și „A Knight of the Seven Kingdoms”, un nou serial inspirat de scrierile autorului american George R.R. Martin. Chiar dacă tonul său e foarte diferit de cel cu care au fost obișnuiți fanii, acesta a fost pe larg apreciat atât de public, cât și criticii de film.