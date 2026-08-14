Patru țări au rămas simultan fără energie electrică. Motivul principal al blackout-ului

Patru țări din Asia Centrală s-au confruntat concomitent cu întreruperi în furnizarea energiei electrice din cauza „unei variații bruște a tensiunii” din rețea, potrivit ministrului Energiei din Kazahstan, citat de Reuters. Țările afectate sunt Kazahstan, Kirghizstan, Tadjikistan și Uzbekistan.

Miniștrii Energiei din toate cele patru state, ale căror rețele sunt interconectate, au confirmat întreruperile de curent și au spus că se lucrează la reluarea alimentării cu energie.

Reporterii Reuters din Almaty, cel mai mare oraș din Kazahstan, și din capitala kirghiză Bishkek au raportat întreruperi de curent electric. Presa locală din Tadjikistan a scris despre pene de curent în capitala Dushanbe și în al doilea oraș ca mărime al țării, Khujand.

Autoritățile uzbece au confirmat întreruperi de energie în regiuni sudice ale țării, în general aproape de granița pentru Tadjikistan.

Întrerurperile de electricitate sunt frecvente în Asia Centrală, unde tradiționala dependență de energia hidroelectrică pune probleme odată cu schimbările climatice ce lasă hidrocentralele vulnerabile în fața scăderii nivelului apelor.