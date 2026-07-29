Paul al României poate fi adus în țară. Curtea de Casație a Franței a respins recursul împotriva extrădării

Curtea de Casație a Franței a respins miercuri recursul lui Paul al României împotriva hotărârii Curții de Apel Paris care decisese predarea sa către România pentru executarea pedepsei de 4 ani și 3 luni de închisoare, a anunțat fostul ministru de Justiție Radu Marinescu.

„După mai multe refuzuri succesive de predare, am perseverat, s-a sesizat CJUE care a dat dreptate României, am revenit cu solicitarea de predare şi în final am triumfat definitiv”, a scris fostul ministru într-o postare pe Facebook.

„Paul de Romania se adaugă galeriei de condamnați sau urmariti penal cu notorietate aduși în România în timpul mandatului meu”, a mai precizat Marinescu.

Curtea de Apel Paris a dispus pe 18 iunie predarea imediată către autoritățile române a lui Paul al României, în cadrul procedurii judiciare desfășurate în baza cooperării dintre autoritățile competente din România și Franța.

Dat în urmărire în urmă cu 6 ani

În vârstă de 77 de ani, Paul de România a fost dat în urmărire internațională în urmă cu 6 ani.

Autoritățile române au emis un prim mandat european de arestare în decembrie 2020, la o zi după ce a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie a României la 3 ani şi 4 luni de închisoare pentru trafic de influenţă şi complicitate în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa.

Curtea de Apel din Paris a respins în noiembrie 2023 cererea României privind extrădarea prințului Paul. Atunci, Curtea a stabilit că dreptul la un proces echitabil nu a fost respectat, având în vedere neregulile în depunerea jurământului de către doi dintre cei trei judecători care l-au condamnat.

Autoritățile române au emis un nou mandat de arestare în ianuarie, pe aceleaşi motive.

În aprilie 2024, prințul Paul a fost prins în Malta, unde participa la o ceremonie oficială. Justiţia malteză a refuzat de asemenea să îl predea autorităţilor române.

Paul al României a fost arestat la domiciliul său din Paris şi încarcerat la 7 aprilie 2025, fiind ulterior plasat sub control judiciar.