Paul Chiriță, VP Adobe: pe ce pariază compania în următorii cinci ani și ce rol au echipele din București

Paul Chiriță a fost promovat recent vicepreședinte în Adobe și spune ce se construiește la București din Firefly și Express, cum se măsoară succesul unui model generativ și ce urmează pentru Photoshop și Illustrator.

Adobe Firefly, familia de modele generative ale companiei, și Adobe Express, aplicația de design adresată publicului larg, sunt produsele vârf de lance ale unei unități de business în care echipele din București au un cuvânt greu de spus. Munca la ele este împărțită aproximativ egal între Statele Unite, România și India, iar biroul local acoperă dezvoltarea, product managementul, project managementul și designul.

Paul Chiriță conduce o parte importantă din această organizație. A ajuns în Adobe după un doctorat în information retrieval și machine learning, susținut în 2007 la Universitatea din Hanovra, și după ani de cercetare cu peste 3.000 de citări academice. Structura pe care o coordonează include Firefly, Express și Adobe Stock, iar odată cu promovarea, rolului său local i s-a adăugat o componentă regională, la nivel de EMEA.

Cât din munca de AI din spatele Firefly și Express se întâmplă efectiv în România?

Firefly și Express sunt produsele vârf de lance din business unitul nostru și sunt distribuite aproximativ egal între SUA, România și India. Fiecare grup are responsabilități distincte, pentru zone distincte de produs. În România ne ocupăm nu doar de dezvoltare, ci și de product management, project management și design, practic de toate aspectele creării unui produs. Aș menționa funcționalitățile de creare de designuri din Express, care se bazează pe modelul generativ de designuri din Firefly, ambele dezvoltate la București, capabilitățile de a face prezentări sau de a printa fizic din Express, precum și noua generație a produsului Firefly.Adobe.com, la care contribuie mai multe echipe locale, cum sunt echipa Firefly Boards sau echipa Adobe Stock.

Ce diferențiază abordarea Adobe pe AI generativ de restul pieței?

Adobe își antrenează modelele doar pe date pentru care are licență. Asta înseamnă că rezultatele unei generări sunt sigure din punctul de vedere al drepturilor de autor. Mai mult, Adobe este fondator și membru al Content Authenticity Initiative, o asociație care promovează un standard prin care toate artefactele create cu AI sunt adnotate cu metadate specifice, astfel încât să se poată ști cine, când și cum le-a creat. Întotdeauna am dezvoltat modele și aplicații AI pentru a fi folosite ca unelte de către utilizatorii creativi, nu pentru a le lua locul.

Datele licențiate sunt disponibile în cantități mult mai mici decât tot ce există pe internet. Cum se compară modelele care ies de aici cu restul pieței?

Antrenarea pe conținut licențiat rămâne diferențiatorul cheie pentru Adobe Firefly. Sunt mândru de ce am realizat acolo: datele licențiate sunt disponibile în cantități mult mai mici și totuși am reușit să construim modele care sunt aproape la fel de bune ca modelele state of the art antrenate pe toate datele disponibile în lume.

Cum măsori succesul unui model generativ, când calitatea lui nu se reduce la un singur scor?

În industrie măsori satisfacția clienților. Succesul se măsoară cel mai des în MAU, utilizatori lunari activi, și în venituri recurente lunare sau anuale, ARR. Clienții mulțumiți îți folosesc produsul și îți cresc MAU sau chiar cumpără varianta premium a acestuia și îți cresc ARR. Un pod între industrie și mediul academic este LLM Arena, un site care compară multe modele generative create atât de firmele mari din piață, cât și de cercetători, și publică un clasament al celor mai bune dintre ele.

Vorbești despre o transformare AI-first. Ce înseamnă concret pentru o echipă de peste 250 de oameni?

Folosim AI pentru a ne optimiza munca, de la conectarea spațiilor de stocare corporate și interacțiunea cu ele în limbaj natural, până la crearea de rapoarte sau prezentări. Folosim modele AI nu doar ca să generăm cod, ci și pentru a-l verifica, testa și pune în producție. Practic, la fiecare pas al muncii încercăm să dăm oamenilor cât mai mult timp pentru a defini, proiecta și orchestra soluțiile, și să folosim AI în cât mai multe activități în care ne poate salva timp, ca să putem produce mai mult și mai repede.

Ce te entuziasmează și ce te îngrijorează în valul actual de AI generativ?

Mă entuziasmează că peste 25 de ani viața oamenilor va fi considerabil mai bună. Se vor fi rezolvat multe probleme simple, cum este digitalizarea și optimizarea vieții de zi cu zi, dar mai ales probleme dificile, existențiale: medicina sau materialele vor cunoaște un avânt fără precedent. Mă îngrijorează că oamenilor le va fi mult mai ușor să abuzeze și să facă rău altora folosind astfel de instrumente. Reglementările stricte încetinesc dezvoltarea, dar guvernele vor trebui cel puțin să creeze comitete de supraveghere a dezvoltării AI, eventual chiar la nivel global, așa cum recomandă Bill Gates într-o notă recentă.

Unde vezi produsele creative Adobe peste cinci ani, cu AI-ul evoluând în ritmul actual?

Cred că acest boom industrial începe să se stabilizeze în zona de creativitate, deși mai mult ca sigur va continua să fie exponențial în multe alte domenii în care IT-ul este doar un instrument, de la medicamente la roboți. Produsele tradiționale precum Photoshop sau Illustrator vor rămâne relevante, probabil mai mult pentru piața căreia i s-au adresat inițial, cea a profesioniștilor. Pentru restul creăm Adobe Firefly și Adobe Express, iar acestea vor continua să evolueze accelerat, optimizând rapiditatea cu care oferă soluții pentru probleme simple, de la o redimensionare de imagini până la crearea unui voiceover pentru un film.

Unitatea de business din care fac parte Firefly, Express și Adobe Stock mai are birouri în Franța, Germania și Marea Britanie, însă România rămâne de departe cel mai mare centru al ei. Iar echipa locală de cercetători aplicați care lucrează la modelele Firefly este, pentru Paul Chiriță, argumentul cel mai la îndemână că România are toate ingredientele pentru a fi un jucător de top în AI.

Articol susținut de Adobe