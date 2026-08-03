Senatorul Paul Pintea, ex-POT, trimis în judecată pentru o faptă pentru care are deja o condamnare cu suspendare

Senatorul neafiliat Paul Pintea, fost membru POT, a fost trimis în judecată pentru conducere fără permis, el având deja o condamnare definitivă pentru o faptă similară.

„Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, având calitatea de senator în Parlamentul României, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat”, a anunţat Parchetul ICCJ, citat de News.ro.

Conform anchetatorilor, în data de 7 noiembrie 2025, în jurul orelor 23:57, senatorul, deşi avea permisul suspendat, a condus un autoturism pe raza municipiului Zalău.

„Astfel, organele de poliţie din cadrul I.P.J. Sălaj – Serviciul Rutier, în timp ce efectuau activităţi de supraveghere şi control al traficului rutier pe str. Andrei Mureşanu intersecţie cu str. Cloşca din municipiul Zalău, au procedat la efectuarea semnalului de oprire regulamentar pentru autoturismul condus de inculpat. Acesta nu a respectat dispoziţiile legale de oprire efectuate cu braţul întins orizontal al poliţistului rutier, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea autoturismului pe o distanţă de câteva sute de metri până la parcarea din zona Casa Armatei, în spatele imobilului, loc în care s-a procedat la interceptarea şi legitimarea conducătorului auto”, a precizat Parchetul.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa competentă să judece cauza.

Pintea are deja o condamnare la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru conducerea unui autovehicul, deşi avea suspendat acest drept. Condamnarea a rămas definitivă în ianuarie anul acesta, după ce ICCJ i-a respins apelul.

Pintea și-a falsificat CV-ul

Paul Pintea a fost ales, în decembrie 2024, senator de Sălaj din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), pentru ca el să devină parlamentar neafiliat după ce grupul POT de la Senat s-a dizolvat, prin plecarea a doi senatori.

Snoop.ro și HotNews au descoperit că Pintea a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la „Academic Singles”, care era de fapt un site de matrimoniale.

Tot în biografia de pe site-ul Senatului, Ciprian Pintea susținea că a făcut Liceul Mihai Viteazul din Zalău (Liceul Tehnologic Mihai Viteazul, n.r.) între 2000 și 2004. În septembrie 2000, când începea anul școlar, acesta avea 12 ani și 10 luni.

Ulterior, Pintea și-a schimbat datele din CV-ul de pe pagina Senatului. A trecut alți ani pentru perioada liceului: 2001-2005, „pe care l-a absolvit cu diploma de bacalaureat”.