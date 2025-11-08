Paul Pintea, senatorul care a mințit în CV, prins iar conducând fără permis. În iunie primise o condamnare

Senatorul Paul Pintea, condamnat în iunie la închisoare cu suspendare, după ce a condus o mașină având permisul suspendat, a fost prins vineri seară din nou la volan, deși are dreptul de a conduce suspendat, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Pintea a fost urmărit în trafic de polițiști seara trecută, aproape de miezul nopții, în municipiul Zalău. Polițiștii i-au făcut semn să tragă pe dreapta, însă senatorul și-a continuat deplasarea, astfel că polițiștii au pornit în urmărirea sa.

„La data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 23.57, polițiștii Serviciului Rutier Sălaj, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat, în municipiul Zalău, un autoturism condus de un bărbat, iar la semnalul regulamentar de oprire, conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia în trafic. Autoturismul a fost oprit la scurt timp. La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 37 de ani, din municipiul Zalău, iar în urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice”, a transmis IPJ Sălaj.

Surse judiciare au confirmat pentru HotNews că este vorba despre senatorul Pintea.

„Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, urmând ca dosarul să fie înaintat unității de parchet competente, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin raportare la calitatea conducătorului auto (senator în Parlamentul României)”, a precizat Poliția.

Totodată, senatorul a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea semnalului regulamentar de oprire efectuat de polițiștii rutieri.

Senatorul are o condamnare la activ

Senatorul Paul Ciprian Pintea a fost condamnat pe 17 iunie de Înalta Curte de Casație și Justiție la un an și cinci luni închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând o mașină având permisul suspendat.

Senatorul a primit nouă luni pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat, pedeapsă contopită cu o altă condamnare de un an și două luni, primită în martie 2024 la Judecătoria Zalău, tot pentru aceeași infracțiune, în final rezultând un an și cinci luni cu suspendare.

Paul Pintea a fost ales, în decembrie 2024, senator de Sălaj din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), pentru ca el să devină parlamentar neafiliat după ce grupul POT de la Senat s-a dizolvat, prin plecarea a doi senatori.

Ulterior, Organizația județeană Sălaj a PSD a anunțat că Paul Ciprian Pintea va susține proiectele partidului.

Și-a falsificat CV-ul

Snoop.ro și HotNews au descoperit că Pintea a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la „Academic Singles”, care era de fapt un site de matrimoniale.

Tot în biografia de pe site-ul Senatului, Ciprian Pintea susținea că a făcut Liceul Mihai Viteazul din Zalău (Liceul Tehnologic Mihai Viteazul, n.r.) între 2000 și 2004. În septembrie 2000, când începea anul școlar, acesta avea 12 ani și 10 luni.

Ulterior, Pintea și-a schimbat datele din CV-ul de pe pagina Senatului. A trecut alți ani pentru perioada liceului: 2001-2005, „pe care l-a absolvit cu diploma de bacalaureat”.