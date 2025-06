Pavel Brăila: „Vremuri în care știrile sunt mai rapide decât gloanțele”

Times When News Are Faster Than Bullets; Bienala Art Encounters 2025. Foto: curatorial.ro

Artistul basarabean Pavel Brăila expune, prin lucrările „Times When News Are Faster Than Bullets” și „The Moment of Truth Has Arrived”, ororile conflictelor care au loc în lume și tensiunea, amplificarea agresiunii.

Pentru prima dintre creații, Pavel Brăila a avut în vedere războiul din Ucraina. „Atunci când a început, am fost șocat și, desigur, am lăsat toate celelalte proiecte pe care le aveam. Am simțit nevoia să fac ceva legat de toată această violență”.

