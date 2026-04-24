PC-ul de gaming nu mai e un moft:  de ce sistemele preasamblate devin alegerea inteligentă în 2026

Chiar dacă dorința de a avea un PC de gaming performant a rămas constantă, importanța unui astfel de sistem este astăzi mai mare ca oricând. Jocurile moderne nu mai sunt doar o formă de divertisment ocazional, ci experiențe complexe, cinematice, care pun accent pe detalii vizuale, realism și reacții rapide. Un PC de gaming bine echilibrat nu înseamnă doar „să meargă jocurile”, ci să le ruleze în condiții optime, fără întreruperi, cu timpi de răspuns mici și cu o calitate vizuală care chiar face diferența. În plus, același sistem poate fi folosit și pentru streaming, editare video sau alte activități creative, ceea ce îl transformă într-o investiție versatilă, nu doar într-un simplu „moft” pentru gaming.

Pe măsură ce cerințele jocurilor cresc, alegerea componentelor devine tot mai complicată pentru utilizatorul obișnuit. De aceea, pentru mulți, soluția simplă începe să fie din nou un sistem gata asamblat, care elimină incertitudinile legate de compatibilitate, montaj sau optimizare.

Un exemplu interesant vine din oferta Altex, care are în portofoliu sistemul MYRIA Vision V121 Powered by ASUS. Este un PC care trece puțin peste pragul de 5.000 de lei, dar vine echilibrat și pregătit pentru gaming serios, fără bătăi de cap cu montajul sau compatibilitatea componentelor.

Ce îl face atractiv din start este faptul că vorbim despre o configurație realizată în colaborare cu ASUS. Asta contează mai mult decât pare la prima vedere, pentru că sistemele pre-built au avut ani la rând o reputație destul de slabă. În cazul de față, ai mai multă încredere că piesele sunt bine alese și montate corect.

Piesa centrală a sistemului este placa video NVIDIA GeForce RTX 5060, în varianta Dual OC. Pentru un utilizator obișnuit, asta înseamnă că poate rula fără probleme jocurile moderne, cu detalii ridicate și o fluiditate bună. Dar mai important decât puterea brută sunt tehnologiile din spate, care chiar schimbă experiența în jocuri.

Una dintre cele mai importante este DLSS, ajuns între timp la o versiune extrem de matură. Ideea de bază este simplă: placa video randă scena la o rezoluție mai mică pentru a obține mai multă performanță, iar apoi AI-ul reconstruiește imaginea la o calitate apropiată de rezoluția nativă — sau chiar peste. Pentru utilizator, asta se traduce prin jocuri care rulează mai fluid și arată excelent în același timp. În versiunea 4.5, sunt deja multe cazuri în care imaginea generată de AI reușește să depășească ceea ce oferă engine-ul jocului în mod direct. Nu mai vorbim de un simplu artificiu, ci de un salt real în calitatea imaginii.

Mai interesantă este evoluția tehnologiei către Multi Frame Generation și, mai ales, Dynamic Multi Frame Generation, care pot genera mai multe cadre suplimentare între cele randate în mod normal de placa video, pentru o fluiditate semnificativ mai ridicată. Asta se traduce într-o experiență vizuală mult mai lină și mai naturală. Diferența majoră apare în varianta dinamică, unde sistemul decide inteligent, în timp real, când și cât să intervină, în funcție de ce se întâmplă pe ecran. Practic, nu mai trebuie să umbli tu prin setări, placa video se adaptează din mers.

Tot din pachet face parte și NVIDIA Reflex, o tehnologie care reduce latența. Pe românește, reacțiile din joc sunt mai rapide, lucru important mai ales în titlurile competitive unde fiecare fracțiune de secundă contează.

În spatele plăcii video găsim un procesor Intel Core Ultra 5 225F, suficient de puternic pentru orice joc actual. Nu este genul de procesor care să impresioneze pe hârtie cu cifre spectaculoase, dar în utilizare reală își face treaba foarte bine și are un consum redus, ceea ce înseamnă temperaturi mai mici și un sistem mai silențios.

Configurația vine cu 16GB de memorie RAM DDR5 și un SSD de 1TB, suficient pentru sistemul de operare și câteva jocuri mari instalate. În același timp, există loc pentru upgrade-uri, ceea ce este important pe termen lung. Poți adăuga încă memorie sau spațiu de stocare fără să schimbi tot sistemul.

Un alt detaliu interesant este sursa de 750W din gama TUF Gaming. Este mai puternică decât ar avea nevoie sistemul în mod normal, dar asta nu este un lucru rău. Din contră, înseamnă că va funcționa mai eficient și mai rece, iar tu ai o bază bună dacă vrei să faci upgrade pe viitor.

La nivel de design, carcasa albă cu panou din sticlă și iluminare RGB face sistemul să arate bine pe birou, fără să fie exagerat. Este genul de PC care nu doar că rulează jocuri, dar arată și ca un sistem de gaming modern.

La un preț de aproximativ 5.399 de lei, MYRIA Vision V121 Powered by ASUS este, în contextul actual, o ofertă corectă. Nu este cel mai ieftin PC posibil, dar nici nu încearcă să fie. Este mai degrabă un echilibru între performanță, calitate și simplitate.

Pentru cineva care nu vrea să își bată capul cu alegerea componentelor sau cu montajul, dar vrea totuși un sistem capabil pentru jocurile moderne, genul acesta de PC preasamblat începe să fie din nou o alegere foarte logică. În plus, producătorii au tot mai des interesul să optimizeze costurile acestor sisteme, astfel încât prețul final să fie competitiv sau chiar mai bun decât dacă ai cumpăra componentele separat și le-ai asambla pe cont propriu. Pe lângă asta, elimini stresul, nevoia de cunoștințe tehnice și timpul pierdut cu documentarea și asamblarea, iar în loc de garanții separate pentru fiecare componentă, beneficiezi de o garanție unitară pentru întregul sistem, mult mai simplu de gestionat.

