„Pe aparate”. Metafora lui Trump despre armistițiul dintre SUA și Iran, după ce a respins ferm ultima propunere a Teheranului

Donald Trump, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă din Washington, D.C., pe 6 aprilie 2026. FOTO: Li Rui / Xinhua News / Profimedia

Acordul de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran, intrat în vigoare în urmă cu mai bine de o lună, este încă valabil, dar este „incredibil de slab” și „în stare critică”, le-a spus președintele american Donald Trump reporterilor prezenți luni în Biroul Oval, potrivit CNN și CBS News.

Liderul american a spus că armistițiul este în acest moment „pe aparate”.

„Este incredibil de slab, aș spune”, a declarat Trump, care susține că ultimele propuneri de negociere ale părții iraniene au fost o „mizerie”.

„Nici măcar nu am citit până la capăt”, a adăugat el.

Forțele iraniene și cele americane s-au atacat reciproc în zona Strâmtorii Ormuz de când a intrat în vigoare acordul de încetare a focului, în 8 aprilie.

Nemulțumiri legate de viitorul uraniului îmbogățit

Luni, Donald Trump a acuzat Iranul că nu respectă o înțelegere conform căreia urma să permită Statelor Unite să îi îndepărteze stocurile de uraniu îmbogățit.

„S-au răzândit, pentru că nu au publicat-o în ziar”, a spus Trump.

Potrivit președintelui american, partea iraniană se angajase în cadrul negocierilor să renunțe la uraniul îmbogățit, cu condiția ca SUA să îl scoată din țară.

„Mi-au spus, în primul rând, îl veți primi, dar va trebui să îl scoateți”, a afirmat el, referindu-se la uraniul îngropat sub siturile nucleare pe care forțele americane le bombardaseră anul trecut. le-au bombardat anul trecut. „Situl a fost atât de distrus încât există doar una sau două țări în lume care l-ar putea obține”, a mai susținut Trump.

Cealaltă țară despre care susțin iranienii că ar fi capabilă să recupereze uraniul este China, a menționat liderul SUA.

Donald Trump reclamă că, în ciuda discuțiilor purtate, partea iraniană nu a inclus această înțelegere în cele mai recente propuneri înaintate Washingtonului.

„Pur și simplu nu pot ajunge acolo”, a spus el. „Sunt de acord cu noi și apoi își retrag acordul”, a adăugat Trump.