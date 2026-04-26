Pe cine viza bărbatul care a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă. Trump: „Nu mă las descurajat”

Apar noi detaii în cazul incidentul armat de la Cina Corespondenţilor de la Casa Albă, unde un bărbat a deschis focul cu o pușcă asupra personalului de securitate.

Incidentul armat a avut loc sâmbătă seară la hotelul Washington Hilton, care găzduia cina corespondenţilor de la Casa Albă, la care se adunaseră președintele Trump, vicepreședintele JD Vance și alți înalți oficiali. Un agent Secret Service a fost împuşcat de la mică distanţă, dar a fost salvat de vesta sa antiglonţ, a anunțat Trump, după atac.

Suspectul, identificat ca fiind Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a declarat forțelor de ordine, după arestarea sa, că a vrut să împuște oficiali ai administrației Trump, a relatat duminică CBS News, citând două surse, transmite Reuters.

Donald Trump a asigurat că focurile de armă trase nu îl vor face să renunţe la războiul împotriva Iranului, chiar dacă el consideră că e puțin probabil ca incidentul să aibă legătură cu criza internaţională, potrivit The Guardian.

„Nu mă va descuraja să câștig războiul din Iran. Nu știu dacă a avut vreo legătură cu asta, dar, pe baza informațiilor pe care le avem, chiar nu cred”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă după incident.

Însă Trump declarase anterior că „nu se știe niciodată” dacă incidentul ar putea avea legătură cu războiul din Iran și a spus că anchetatorii investighează motivul atacatorului, pe care l-a descris ca fiind un „lup singuratic”.