Pedeapsa primită de ofițerul de informații acuzat că ajuta Rusia să își vâneze adversarii, în cel mai mare scandal de spionaj din Austria din ultimii ani

Vladimir Ionescu

O instanță austriacă l-a condamnat miercuri la închisoare pe fostul ofițer al serviciului de informații interne Egisto Ott, pentru că a ajutat Rusia să își vâneze oponenții și i-a vândut laptopuri și telefoane de stat, la cererea lui Jan Marsalek, un presupus agent al Moscovei dat în urmărire, a scris Reuters.

Cazul lui Ott este cel mai mare scandal de spionaj care a avut loc în Austria după 2020, când un colonel de armată în retragere a fost condamnat pe motiv că spionase pentru Rusia timp de decenii.

Pe lângă că a spionat în detrimentul Austriei, infracțiune care se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare, Ott a fost găsit vinovat pentru abuz în serviciu, mită și abuz de încredere.

Ott, în vârstă de 63 de ani, a pledat nevinovat și și-a susținut nevinovăția încă de la începutul procesului, din ianuarie. A fost condamnat la patru ani și o lună de închisoare.

Detalii din dosarul fostului ofițer austriac

Cazul a oferit o perspectivă asupra activității ruse de intelligence din Europa și a presupuselor operațiuni ale lui Jan Marsalek, după ce un tribunal din Londra i-a condamnat anul trecut pe trei bulgari pentru că făceau parte dintr-o rețea de spionaj rusă condusă de el.

Fugarul Jan Marsalek, fost director al companiei falimentare Wirecard, este dat în urmărire și se crede că se află în Rusia.

Instanța a ajuns la concluzia că Ott a efectuat căutări neautorizate în bazele de date ale poliției și în alte baze de date, în încercarea de a localiza persoane pe care Moscova dorea să le vâneze, cum ar fi Dmitri Senin, un fost agent de informații rus care a solicitat acum azil în Muntenegru.

Ott a recunoscut că a salvat rezultatele în contul său privat de Gmail sau în dosare fără legătură ale instituției pentru care lucra, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției și Combaterea Terorismului (desființat între timp).

O altă țintă a fost jurnalistul bulgar Christo Grozev, care a lucrat pentru publicația de investigații Bellingcat și a condus reportajele despre otrăvirea agentului rus dublu Serghei Skripal din 2018, din Marea Britanie, pentru care Londra învinuiește Moscova. Rușii neagă implicarea.

Potrivit procurorilor austrieci, Ott i-a furnizat lui Marsalek adresa lui Grozev din Viena, iar Marsalek a aranjat o spargere. Când a aflat că este o țintă, Grozev s-a mutat din Austria.

Printre altele, instanța a constatat că Ott i-a dat unui complice al lui Marsalek un laptop SINA-S, care include hardware folosit de guvernele din UE pentru comunicații securizate, în schimbul a 20.000 de euro.