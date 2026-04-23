Pedeapsa primită de un deputat, după ce a fost prins că a condus băut. „Am ales să îmi asum greșeala” / E vizat de mai multe restricții

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis joi condamnarea la 8 luni de închisoare cu suspendare a deputatului Andrei Csillag, fost membru al Partidului Oamenilor Tineri. Decizia nu este definitivă. Într-o reacție pe Facebook, deputatul detaliază incidentul susținând că a fost descoperit băut la volan a doua zi după ce participase la o petrecere.

Pe lângă condamnarea la 8 luni de închisoare cu suspendare, judecătorii i-au impus deputatului Andrei Sillaghi să respecte un program de supraveghere timp de 2 ani, perioadă în care trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității, potrivit minutei instanței supeme. Ca pedeapsă complementară, judecătorii i-au interzis deputatului Csillag dreptul de a conduce autoturisme timp de un an.

Decizia instanței supreme poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

La scurt timp după pronunțarea sentinței, Andrei Csillag a explicat într-o postare pe Facebook cum a fost prins de polițiști băut la volan.

„În seara de 13 iulie am consumat alcool, iar ulterior am ales în mod corect să nu conduc, folosind un serviciu de transport. A doua zi, în 14 iulie, după o perioadă de odihnă care s-a dovedit a fi insuficientă, am fost oprit în trafic și testat, rezultatul indicând o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Menționez că, în România, limita peste care se întocmește dosar penal este de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceste valori arată clar realitatea situației și contrazic zvonurile răutăcioase, probabil folosite ca armă politică, potrivit cărora m-aș fi urcat la volan rupt de beat”, a explicat deputatul.

„Am ales să mă prezint în fața instanței”

Csillag precizează că după acel incident a ales „calea corectă” și că colaborat deplin cu autoritățile.

„Faptul că această soluție a venit rapid, în contrast cu ceea ce vedem adesea, se datorează unei decizii ferme: am refuzat să apelez la tertipuri sau strategii menite să tergiverseze procesul, practici din păcate asociate uneori cu statutul de parlamentar. Am intrat în politică pentru a contribui la îndreptarea unui sistem care are nevoie de corectitudine și responsabilitate. Ar fi fost profund ipocrit ca, într-un moment personal dificil, să încerc să folosesc acel sistem în avantaj propriu. Am ales, în schimb, să mă prezint în fața instanței, să îmi asum greșeala și, acum, să accept consecințele deciziei pronunțate”, a conchis deputatul Csillag.

Originar din Bistrița-Năsăud Andrei Csillag a fost ales pe listele POT, partid din care a făcut parte până în mai 2025. În prezent are funcția de președinte executiv al partidului UNIT.

Csillag este al doilea parlamentar ales pe listele POT condamnat în timpul mandatului. În iunie anul trecut, senatorul Ciprian Pintea a fost condamnat la 1 an și 5 luni închisoare pentru conducere fără permis.