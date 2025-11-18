Sari direct la conținut
Pedeapsă rară, aplicată de Olanda companiei Ryanair pentru „întârzieri repetate și deliberate”

Avion Ryanair pe aeroportul Eindhoven. Foto: Alina Latypova | Dreamstime.com

Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair a pierdut două dintre sloturile de pe Aeroportul Eindhoven după ce a provocat „întârzieri repetate și deliberate” pe aceste curse a anunțat marți Airport Coordination Netherlands (ACNL), organismul care alocă sloturile aeroportuare, potrivit Reuters și dutchnews.nl.

Coordonatorul traficului aerian ACNL a impus această sancțiune rar folosită pentru două sloturi de sosire din Pisa și Sofia, a scris și ziarul local Eindhovens Dagblad.

Zborurile Ryanair de luni seara din Bulgaria și cele de joi seara din Italia au înregistrat întârzieri de o oră în medie în timpul verii, ceea ce a întârziat și zborurile de întoarcere.

ACNL a spus că compania aeriană a încălcat în mod deliberat regulile, întârziind zborurile de zeci de ori. Ryanair a contestat decizia, dar a pierdut procesul la tribunalul districtual din Haarlem.

Instanța a hotărât că ACNL a urmat procedura corectă, emițând un avertisment companiei aeriene în iunie, înainte de a impune sancțiunile în august, după ce întârzierile au persistat.

Ryanair va trebui acum să reprogrameze zborurile sau să le elimine din orarul său până când se va găsi o soluție.

Ryanair nu a răspuns imediat la solicitările Reuters de a da declarații pe tema anunțului ACNL.

