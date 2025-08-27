Pedepse grele cu închisoarea pentru 3 generali ruși acuzați de corupție la Moscova. Pe lângă ceasuri Rolex scumpe, procurorii au făcut o descoperire de proporții la locuințele lor

Cei 3 generali erau în subordinea lui Vladimir Kolokolțev, ministrul de interne al Rusiei, fotografiat aici alături de președintele Vladimir Putin la întâlnirea sa anuală cu reprezentanții ministerului, FOTO: Sergei Savostyanov / AP / Profimedia Images

Un tribunal din Moscova i-a condamnat miercuri la închisoare pe Serghei Umnov, Alexei Semenov și Ivan Abakumov, generali ai Ministerului de Interne al Rusiei, într-un dosar de luare de mită. Aceștia au primit pedepse lungi în colonii penale și au fost deposedați de gradele lor, anunță Lenta.

Pe lângă pronunțarea sentințelor, instanța a ordonat confiscarea ceasurilor scumpe Rolex și Pierre Balmain descoperite la locuințele generalilor, precum și numeroase arme de colecție.

Printre surprizele descoperite de anchetatori se numără un pumnal din perioada celui de-al Treilea Reich, o sabie de ofițer german modelul 1848 și o sabie a forțelor armate germane modelul 1935.

Două modele de săbii ale forțelor armate germane din perioada 1935 – 1945, FOTO: Album – Prisma / Album / Profimedia

Aceste obiecte au atras imediat atenția presei din Rusia, dat fiind faptul că unul dintre obiectivele declarate ale Moscovei când a declanșat războiul din Ucraina a fost „denazificarea” țării vecine.

Președintele Vladimir Putin a vorbit despre acest lucru și în anii care au urmat iar Serghei Narîșkin, șeful spionajului rusesc, a reiterat acest obiectiv chiar cu câteva luni în urmă.

Pedepse de peste 10 ani de închisoare pentru generalii ruși inculpați în dosar

Instanța l-a condamnat miercuri pe general-locotenentul Umnov la 12 ani într-o colonie penală de maximă securitate și plata unei amenzi penale de 35 de milioane de ruble (435.000 de dolari). Abakumov, fostul șef adjunct al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad, a primit 11,5 ani de închisoare și o amendă de 25 de milioane de ruble, în timp ce Semenov, un fost șef al Inspectoratului de Stat pentru Siguranța Rutieră din regiune, a primit 10,5 ani.

Бывшего главу полиции Санкт-Петербурга Сергея Умнова приговорили к 12 годам

https://t.co/6xrXmxpaZK pic.twitter.com/SJFvD2umxG — Коммерсантъ (@kommersant) August 27, 2025 Generalii Umnov, Semenov și Abakumov (de la stânga la dreapta)

Abakumov și Semenov aveau gradul de general-maior. Atât ei, cât și Umnov, au fost deposedați de instanță de gradele lor.

Instanța a condamnat-o și pe fosta șefă a departamentului juridic al departamentului regional de poliție rutieră, Elena Kopieva, la 10 ani de închisoare.

Rechizitoriul întocmit de procurorii ruși afirmă că aceștia au primit mite în valoare de aproape 65 de milioane de ruble (800.000 de dolari) prin intermediul unui fond oficial destinat donațiilor pentru sprijinirea programelor Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne din Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad.

Umnov a fost între 2012 și 2019 șeful departamentului, apoi a devenit adjunct al ministrului Afacerilor Interne, Vladimir Kolokoltsev.

Procurorii afirmă că generalii au cheltuit banii primiți ca mită pe cumpărarea de proprietăți, mașini, abonamente la sală, și alte bunuri. O parte a banilor ar fi fost cheltuiți pentru renovarea birourilor lor din sediul central al instituției, dar și pentru organizarea unui concert cu ocazia aniversării departamentului.