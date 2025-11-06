Pelerinajul la altarul Catedralei Naționale s-a încheiat. Câți oameni au trecut pragul lăcașului / Noul program de vizitare

Sfințirea Catedralei Naționale a permis, timp de 11 zile, accesul credincioșilor în altar. Reprezentanții Patriarhiei au transmis că în perioada 26 octombrie – 5 noiembrie, s-au închinat în Catedrala Națională 315.000 de oameni.

Accesul pelerinilor în Catedrală a fost permis din ziua sfințirii, pe 26 octombrie, de la ora 20:00, lăcașul de cult fiind deschis inclusiv pe perioada nopții. Inițial, lăcașul urma să se închidă publicului la 31 octombrie, dar Patriarhia a prelungit până pe 5 noiembrie termenul, invocând numărul mare de pelerini.

Noul program de vizitare

Conform Patriarhiei, în perioada 6 noiembrie – 14 noiembrie, accesul în Catedrala se va face între orele 11.00 și 19.00. Ulterior, Catedrala se va închide pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și instalații). În ziua de 30 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9.00-12.00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Te-Deum (mulțumire).

Pe 2 decembrie, lăcașul de cult va fi deschis pentru vizitare doar pentru o zi. În perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00-17.00.

În urmă cu șapte ani, peste 150.000de oameni au venit la sfințirea altarului Catedralei Naționale, în cele 8 zile din intervalul 25 noiembrie – 2 decembrie 2018, cât a fost permis accesul.